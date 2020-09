Kosmētikas ražotāja AS "Madara Cosmetics" šogad plāno sasniegt 15 miljonu eiro apgrozījumu, otrdien biržas "Nasdaq Riga" vebinārā sacīja uzņēmuma valdes loceklis Uldis Iltners.

Savukārt uzņēmuma izstrādātās prognozes nākamajiem trīs gadiem tikšot publicētas gada beigās, stāstīja Iltners.

Viņš skaidroja, ka pirmā pusgada rezultāti ir parādījuši, ka uzņēmums šogad spēs sasniegt iepriekš nosprausto mērķi sasniegt 15 miljonu eiro apgrozījumu gadā. Iltners piebilda, ka patlaban uzņēmuma ražošanas jauda ļautu strādāt ar 25 miljonu eiro apgrozījumu.

"Patlaban "Madara Cosmetics" tirgus daļa Eiropas tirgos vēl ir ļoti maza, tāpēc mums ir milzīgs izaugsmes potenciāls. Tāpēc turpināsim strādāt pie zīmola atpazīstamības, kā arī pie fiziskās un tiešsaistes pārdošanas kanālu attīstības," stāstīja Iltners.

Viņš piebilda, ka uzņēmums mērķu sasniegšanai fokusēsies uz e-komercijas attīstību, jaunu mazumtirdzniecības klientu piesaistes, kā arī jaunu produktu līniju izstrādes.

Iltners pavēstīja, ka par spīti stingrajiem tirdzniecības ierobežojumiem daudzās Eiropas valstīs, pirmais pusgads bija veiksmīgs periods jaunu klientu jeb fizisko veikalu piesaistei, piemēram, Vācijā un Francijā uzņēmums pirmajā pusgadā ir sācis darbību vairākos desmitos jaunu tirdzniecības vietu.

Jau ziņots, ka "Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 8,217 miljoni eiro, kas ir par 47% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā, bet koncerna peļņa pieaugusi 2,2 reizes un bija 1,807 miljoni eiro.

Tostarp koncerna ieņēmumi no produkcijas pārdošanas Latvijā 2020. gada pirmajā pusgadā palielinājušies par 56,6% salīdzinājumā ar 2019. gada pirmo pusgadu, sasniedzot 2,282 miljonus eiro, ieņēmumi no produkcijas pārdošanas pārējās Eiropas Savienības valstīs auguši par 45,5%, sasniedzot 5,43 miljonus eiro, bet ieņēmumi no produkcijas pārdošanas citu valstu tirgos palielinājušies par 19,2%, veidojot 401,3 tūkstošus eiro.

Lielākais tirgus ārpus Latvijas "Madara Cosmetics" ir Somija. 2020. gada pirmajā pusgadā kompānijas ieņēmumi Somijā veidoja 1,32 miljonus eiro, kas ir par 2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Kompānijas lielākie īpašnieki ir Uldis Iltners (24,08%), Lote Tisenkopfa Iltnere (23,92%), Somijas "Transmeri Group Ab" (23,09%), Zane Tamane (7,61%) un Liene Drāzniece (6,83%). "Madara Cosmetics" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".