'Madara Cosmetics' valdē iecelta Tatjana Čornija

Notikušas izmaiņas AS "Madara Cosmetics" valdes sastāvā, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Valdes locekles amatu atstājusi Paula Tisenkopfa, un viņas vietā uzņēmuma vadībā iecelta Tatjana Čornija. AS "Madara Cosmetics" valdi veido trīs amatpersonas – valdes priekšsēdētājas amatu ieņem Lote Tisenkopfa-Iltnere, bet valdes locekļu – Uldis Iltners un jaunieceltā Tatjana Čornija.

Paula Tisenkopfa valdes locekles amatu kosmētikas ražošanas kompānijā AS "Madara Cosmetics" ieņēma kopš 2017.gada, bet vēl pirms tam bijusi uzņēmuma padomes priekšsēdētāja, kā arī ieņēmusi SIA "Madara Retail" valdes locekles amatu.

Lielākais kosmētikas ražotājs Latvijā un viens no nozīmīgākajiem dabīgās kosmētikas ražotājiem Baltijas un Ziemeļeiropas valstu reģionā AS "Madara Cosmetics" pērn kāpinājis apgrozījumu līdz 15,59 miljoniem eiro, kas gada laikā ir kāpums par 41,69%. Ražotāja peļņa augusi no 1,55 miljoniem eiro 2019.gadā līdz 3,45 miljoniem eiro pērn.

"Madara Cosmetics" konsolidētais apgrozījums 2020.gadā palielinājies līdz 16,07 miljoniem eiro, bet peļņa līdz 3,44 miljoniem eiro. "Madara Cosmetics" koncernu veido mātes uzņēmums "Madara Cosmetics", kā arī tā meitas kompānijas SIA "Madara Retail", SIA "Cosmetics Nord" un "Madara Cosmetics" GmbH Vācijā.

Neskatoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, 2020.gads koncernam bijis īpaši veiksmīgs – pielāgojoties jaunajiem tirdzniecības apstākļiem un liekot uzsvaru uz e-komercijas kanāliem, ir izdevies sasniegt teicamus rezultātus. Koncerna produkti tiek eksportēti uz vairāk nekā 20 valstīm.