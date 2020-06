Maijā būtiski mainījušās cenas augļiem un dārzeņiem

Šī gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būtiskas cenu izmaiņas bijušas augļiem un dārzeņiem, kur cenas gan pieaugušas, gan samazinājušās vairāku desmitu procentu apmērā, liecina Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra rīcībā esošā informācija.

Vislielākais cenu pieaugums maijā bija galviņkāpostiem par 25% (no 0,40 eiro/kilogramā aprīlī līdz 0,50 eiro/kilogramā maijā), mandarīniem par 22% (no 1,86 eiro/kilogramā līdz 2,27 eiro/kilogramā), sviestam ar par 18% (no 7,43 eiro/kilogramā līdz 8,78 eiro/kilogramā), importa zemenēm par 18% (no 3,99 eiro/kilogramā līdz 4,71 eiro/kilogramā), bumbieriem par 16% (no 1,60 eiro/kilogramā līdz 1,85 eiro/kilogramā).

Savukārt vislielākais cenu samazinājums maijā ir bijis vietējiem gurķiem – cena samazinājās par 32% (no 2,76 eiro/kilogramā līdz 1,87 eiro/kilogramā), zaļajām vīnogām par 22% (no 4,51 eiro/kilogramā līdz 3,49 eiro/kilogramā), griķiem par 16% (no 1,66 eiro/kilogramā līdz 1,39 eiro/kilogramā), banāniem par 15% (no 1,56 eiro/kilogramā līdz 1,33 eiro/kilogramā).

Tāpat cena samazinājās importa gurķiem par 14% (no 2,59 eiro/kilogramā līdz 2,22 eiro/kilogramā), vietējiem tomātiem un redīsiem par 13% (attiecīgi no 5,26 eiro/kilogramā līdz 4,54 eiro/kilogramā un no 2,11 eiro/kilogramā līdz 1,85 eiro/kilogramā), kartupeļiem par 10% (no 0,51 eiro/kilogramā līdz 0,45 eiro/kilogramā).

Kā norāda Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja asoc.prof., dr.oec. Ingūna Gulbe, cenu svārstības augļiem un dārzeņiem skaidrojamas ar jaunās ražas ienākšanu tirgū vai krājumu beigšanos.

"Pēc neadekvāti zemās cenas importa zemenēm ārpus tirdzniecības ķēdēm aprīlī, maijā tās vairs nebija pieejamas un cenu līmenis pieauga arī veikalos. "Maxima" ieviesa "samazinām cenas svarīgām ikdienas precēm", kas arī atspoguļojas vidējās cenās. Tāpat šajā veikalu ķēdē bija cenu akcija kartupeļiem, kur tie maksāja tikai 9 centus kilogramā. Cena nedaudz samazinājās arī griķiem un rīsiem, kur lielā pirkšanas ažiotāža ir mazinājusies, bet vienalga dažos veikalos griķu un rīsu plauktos lētākie produkti bija izpirkti un plaukti bija tukši. Neskatoties uz dažādiem izskanējušiem viedokļiem, nav pamata uzskatīt, ka tirgotāji ir Covid krīzes laiku izmantojuši negodīgi, bet labāku sadarbību starp ražotājiem un tirgotājiem gan varētu vēlēties," uzskata Gulbe.