Maijā būtiski samazinājusies elektroenerģijas ražošana Latvijā

Šā gada maijā Latvijā saražotas 402 525 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas, kas ir par 39% mazāk nekā aprīlī un par 24% mazāk nekā pirms gada, savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā bija 571 154 MWh, kas ir par 2% mazāk nekā aprīlī un par 1% mazāk nekā pirms gada, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vislielākais saražotās elektroenerģijas apjoma kritums vērojams Daugavas HES - maijā, norimstot paliem Daugavā, saražots 310 372 MWh elektroenerģijas, kas ir par 44,1% mazāk nekā aprīlī un par 26,5% mazāk nekā pirms gada.

Tādējādi maijā Latvijā saražoti 70,5% no valstī patērētās elektroenerģijas, kas ir kritums attiecībā pret aprīli, kad saražoti 112,8% no nepieciešamā un elektroenerģija eksportēta, maijā trūkstošais apjoms – 168 629 MWh – tika importētas no kaimiņvalstīm.

Lielajās koģenerācijas stacijās maijā saražotas 25 250 MWh elektroenerģijas, kas ir par 23% vairāk nekā aprīlī un par 114% vairāk nekā pirms gada, savukārt vēja staciju saražotā apjomā maijā attiecībā pret aprīli vērojams kritums par 23%, bet attiecībā par 2021. gada maiju - samazinājums par 2,4%. Būtisks saražotās elektroenerģijas apjoma kritums vērojams mazajās (ar jaudu līdz 10 MW) koģenerācijas stacijās - maijā saražotas tikai 2 810 MWh, kas ir par 72% mazāk nekā aprīlī un par 86,6% mazāk nekā pirms gada, pārējie elektroenerģijas ražošanas veidi nav būtiski iespaidojuši Latvijas elektroenerģijas bilanci.

2022. gada maijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 164,20 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 50,1% vairāk nekā aprīlī, bet attiecībā pret 2021. gada maiju cena ir par 239% augstāka.

Maijā vērojama elektroenerģijas cenu izlīdzināšanās Eiropā – ja aprīlī par vienu MWh bija jāmaksā no 79,36 eiro Somijā līdz 233,10 eiro Francijā, tad maijā šis cenu svārstību koridors ir starp 132,66 un 197,43 eiro – valstīs, kur elektroenerģija vidēji bija lētāka, tās cena pieauga, savukārt tur, kur tā maksāja caurmērā dārgāk, cenas samazinājās.

"Augstsprieguma tīkls" skaidro, ka cenu samazinājums ir saistāms ar patēriņa samazinājumu pēc apkures sezonas, savukārt palielinājums – ar starpsavienojumu apkopes remontdarbiem, kā rezultātā pārvades jauda bija ierobežota.

Maijā salīdzinājumā ar aprīli elektroenerģijas imports uz Baltiju no Krievijas ir samazinājies par 69%, bet attiecībā pret 2021. gada maiju - 7,4 reizes, tas saistīts ar Eiropas valstu kopīgu lēmumu no 2022. gada 22. maija neiepirkt elektroenerģiju no Krievijas noteikto sankciju dēļ un jau kopš marta noteiktajiem importa kapacitātes ierobežojumiem.

Maijā par 6,5% samazinājies arī elektroenerģijas imports uz Baltiju no Eiropas, vienlaikus attiecībā pret 2021. gada maiju imports no Eiropas ir palielinājies par 28,4%. Minētās izmaiņas "Augstsprieguma tīkls" saista ar lielākiem vai mazākiem pārvades jaudas ierobežojumiem starpsavienojošo līniju apkopes darbu dēļ pagājušajā gadā un šogad.