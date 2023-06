Maijā Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls pārsniedz trīs miljonus eiro

Šā gada maijā Latvijā reģistrēti 762 jauni uzņēmumi, to kopējam pamatkapitālam sasniedzot 3,19 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Kopumā šī gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 4073 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 3160.

No visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti š.g. maijā, teju 90% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, vēl 8,3% to vidū ir individuālie komersanti. Tāpat arī aizvadītajā mēnesī reģistrētas 10 zemnieku saimniecības, divas pilnsabiedrības, divas ārvalstu komersantu filiāles un viena akciju sabiedrība.

Vienīgā pagājušajā mēnesī reģistrētā akciju sabiedrība ir AS “Capitalia Investment Holding”. "Lursoft" izpētījis, ka AS “Capitalia Investment Holding” vienīgais akcionārs ir 2016. gadā dibinātais igauņu "Sparta Capital" OU, kura pamatdarbība saistīta ar finanšu pakalpojumiem, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, savukārt kā patiesais labuma guvējs norādīts Juris Grišins, kurš arī iecelts par uzņēmuma valdes vienīgo amatpersonu.

"Lursoft" dati rāda, ka patiesā labuma guvēja statuss Jurim Grišinam šobrīd reģistrēts septiņos uzņēmumos.

Pašvaldības, kurās maijā reģistrēts visvairāk jauno uzņēmumi:



Rīga: 402 uzņēmumi;



Jūrmala: 26 uzņēmumi;



Mārupes novads: 23 uzņēmumi;



Jelgava: 20 uzņēmumi;



Ropažu novads: 19 uzņēmumi;



Bauskas novads: 17 uzņēmumi;



Daugavpils: 14 uzņēmumi;



Ķekavas novads: 14 uzņēmumi



Talsu novads: 13 uzņēmumi;



Cēsu novads: 13 uzņēmumi;



Liepāja: 13 uzņēmumi. Avots: Lursoft

"Lursoft" pētījums atklāj, ka lielākais aizvadītajā mēnesī reģistrētais uzņēmums ir SIA “Brynner Latvia” dibinātais SIA “Brynner Mežaparks”, kura reģistrētais pamatkapitāls ir 700 tūkstoši eiro.

SIA “Brynner Latvia” pagājušajā mēnesī reģistrējis vēl vienu uzņēmumu – SIA “Brynner Sigulda” ar 300 tūkstošu eiro pamatkapitālu. Abu uzņēmumu juridiskā adrese atrodas Gdaņskas ielā 6-1, Rīgā, kur atrodas arī pats SIA “Brynner Latvia”

"Lursoft" izpētījis, ka 2014. gadā dibinātā nekustamā īpašuma nozarē strādājošā SIA “Brynner Latvia” kapitāldaļu turētājs ir Kiprā esošais “Brynner holdings limited" savukārt patiesie labuma guvēji – Ivars un Uldis Bērziņi.

Kopš dibināšanas SIA “Brynner Latvia” teju visus gadus, izņemot 2020. gadu, strādājis ar zaudējumiem. Pērn uzņēmums apgrozīja 15,07 tūkstošus eiro, pārskata gadu noslēdzot ar 35,7 tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem.

Tāpat "Lursoft" secinājis, ka SIA “Brynner Latvia” bez abiem iepriekšminētajiem uzņēmumiem, kas dibināti šā gada maijā, pieder arī 50% siltumenerģijas ražotāja SIA “Preiļu siltums” kapitāldaļu. Pārējo 50% daļu turētājs ir Kipras uzņēmums "Crioz holdings limited". Pēdējos četrus gadus SIA “Preiļu siltums” strādājis ar apgrozījuma kritumu, 2022. gadu noslēdzot ar 214,08 tūkstošu eiro zaudējumiem.

Starp maijā reģistrētajiem lielākajiem uzņēmumiem blakus abām SIA “Brynner Latvia” dibinātajām kapitālsabiedrībām atrodas SIA "IA property". "Lursoft" dati rāda, ka uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 304 tūkstoši eiro.

Jaunreģistrētā uzņēmuma dalībnieki ir Ivo Čerbakovs (22%), viņam piederošais SIA “Consulting & Investment” (50%), Andris Asars-Asarovskis (3,6%) un Lindai Asarei-Asarovskai piederošais SIA “Brandnet” (24,3%). Par "IA property".valdes locekļiem iecelti abi līdzīpašnieki. Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Aleksandra Čaka ielā 118C, Rīgā.

No TOP 10 lielākajiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem teju visi ir no Rīgas. Izņēmums ir vien SIA “Th. Geyer Ingredients” Mārupes novadā. "Lursoft" izziņas dati rāda, ka lielāko daļu, t.i., 90% no SIA “Th. Geyer Ingredients” pamatkapitāla, ieguldījis pārtikas un dzērienu ražošanas izejvielu uzņēmums "Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG" no Vācijas, savukārt pārējos 10% – Ieva Alaine, kura iecelta arī par uzņēmuma valdes locekli. Jaunreģistrētā uzņēmuma valdes priekšsēdētaja amatu ieņem Ralfs Streičers. Abiem SIA “Th. Geyer Ingredients” līdzīpašniekiem šis ir pirmais Latvijā reģistrētais uzņēmums. Gluži tāpat kā SIA “Th. Geyer Ingredients” gadījumā, 52% no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem to dalībniekiem tas ir pirmais līdz šim reģistrētais uzņēmums.

"Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka no TOP 10 lielākajiem uzņēmumiem, kas reģistrēti pagājušajā mēnesī, septiņi ir ar vietējo kapitālu. Lielākais jaunreģistrētais ārvalstu kapitāla uzņēmums ir SIA “Klett Latvia”, kura pamatkapitālā 250 tūkstošus eiro ieguldījis Vācijā reģistrētais izglītības uzņēmums "Klett Lernen und Information GmbH". Citi uzņēmumi minētajai vācu kapitālsabiedrībai iepriekš Latvijā nav reģistrēti. Par SIA “Klett Latvia” vienīgo amatpersonu iecelts Roks Kvaterniks no Slovēnijas.

Analizējot datus par ārvalstu ieguldītājiem aizvadītā mēneša jaunajos uzņēmumos, "Lursoft" secinājis, ka visvairāk dalībnieku reģistrēts no Ukrainas (15 uzņēmumi), Dānijas (11 uzņēmumi) un Igaunijas (10 uzņēmumi). Starp maijā reģistrētajiem uzņēmumiem ar Ukrainas pamatkapitālu ir arī ārvalstu komersanta filiāle. Tā ir "Podiļļa Trans Nafta" Latvijas filiāle, kas reģistrēta šā gada 17. maijā. Filiāle reģistrēta kādā dzīvoklī Blaumaņa ielā 6, kur šobrīd reģistrēti kopumā 8 uzņēmumi. No tiem vairāki ir ar ārvalstu kapitālu.

Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos pārstāvji no Ukrainas šobrīd ieguldījuši 107,13 miljonus eiro. Ja pērn uzkrāto ieguldījumu apjoms samazinājās par 12,58 miljoniem eiro, tad šobrīd vērojama tendence uzkrāto ieguldījumu apjomam atkal palielināties.