Mainīsies akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma iesniegšanas kārtība autoceļu robežšķērsošanas vietās

Fiziska persona savam patēriņam vienu reizi 30 dienās, nedeklarējot un nemaksājot noteiktos nodokļus, ceļojot ar autotransportu no trešajām valstīm Latvijas Republikā drīkst ievest 40 cigaretes vai 20 cigarillas, vai 10 cigārus, vai 50 gramus smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas.



Alkoholisko dzērienu ievešanai ar atbrīvojumu no nodokļiem ir noteikti šādi daudzuma ierobežojumi: pilngadīga persona var ievest vienu litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22% vai divus litrus alkoholisko dzērienu ar spirta saturu zem 22%, četrus litrus nedzirkstošā vīna un 16 litrus alus. Atbilstoši Eiropas Savienības sankcijām, kas noteiktas konkrētu preču importam, no Krievijas Federācijas ir aizliegts ievest stipros alkoholiskos dzērienus, liķierus un citus alkoholiskos dzērienus.



Ievedot preces, ko ir atļauts ievest, lielākā daudzumā, tās ir jādeklarē un jāmaksā akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un muitas nodoklis.



Ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās ar atbrīvojumu no muitas maksājumiem fiziska persona drīkst ievest degvielu transportlīdzekļa standarta tvertnē.