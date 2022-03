Mainīsies 'Latvijas Pasta' pārrobežu pasta paku tarifi

No pirmdienas, 4. aprīļa, stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie "Latvijas Pasta" ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu pasta paku sūtīšanas precizētie tarifi, informē uzņēmuma pārstāvji.

Lai gan daļa tarifu arī pēc pārrobežu pasta paku tarifu principu precizēšanas būs augstāki nekā līdz šā gada 1. janvārim, teju piektdaļai – 19% – sūtījumu tarifu, tāpat kā līdz šim, paredzēts samazinājums.

SPRK 2022.gada martā apstiprināja "Latvijas Pasta" precizētos tarifus ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu pasta paku sūtījumiem, un izmaiņas stājas spēkā 4.aprīlī. Pamatā sūtījumi ar lielāku svaru ir kļuvuši lētāki, bet vieglāki sūtījumi, kuru piegāde galarezultātā izmaksā vairāk, – dārgāki. Spēkā esošo tarifu izmaiņas veiktas divām tarifu pozīcijām – pārrobežu ierakstītām un apdrošinātām pasta pakām. Tarifi ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu pasta paku sūtījumiem no 4.aprīļa mainīsies amplitūdā no 1,81 līdz 16,97 eiro, salīdzinot ar līdz 4.aprīlim spēkā esošajiem tarifiem, un būs atkarīgi no katras konkrētās valstu grupas, uz kuru sūtījums tiek adresēts.

Par katru nākamo kilogramu cenas pieaugums būs nemainīgs atbilstoši katrai valstu grupai, tas attiecas arī uz apdrošinātajiem sūtījumiem. Piemēram, pirmajā valstu grupā ierakstītu pārrobežu pasta paku jaunais tarifs noteikts 12,43 eiro par sūtījumu svarā līdz vienam kilogramam, bet apdrošinātām pārrobežu pasta pakām 12,81 eiro par sūtījumu svarā līdz vienam kilogramam. Attiecīgi par katru nākamo kilogramu tarifs šajā grupā būs nemainīgs – 1,81 eiro – neatkarīgi no tā, vai šī pasta paka ir apdrošināta vai nav. Proti, šajā grupā ierakstītiem pārrobežu pasta paku sūtījumiem līdz diviem kilogramiem tarifs būs 14,24 eiro, bet apdrošinātam sūtījumam – 14,62 eiro.