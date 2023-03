Mājputnu saimniecībās būs jāievēro pastiprinātas biodrošības prasības

Lai Latvijas mājputnus pasargātu no inficēšanās ar augsti patogēno putnu gripu, kas jau ir sasniegusi tuvējās kaimiņvalstis, valdība otrdien, 28. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, informē Zemkopības ministrija.

Pastiprināti biodrošības pasākumi un prasības mājputnu saimniecībām noteikti laikā no 1. aprīļa līdz 15. maijam.

Būs aizliegta mājputnu un nebrīvē turētu putnu piedalīšanās pasākumos, kurus organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos. Tāpat nedrīkstēs mājputnus un nebrīvē turētus putnus izlaist dabīgās virszemes ūdenstilpēs un mākslīgi izveidotās ūdenstilpnēs, kurās nevar nodrošināt noteiktas prasības. Aizliegts barošanai un dzirdināšanai izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni un nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai.

Darbinieki un personas, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, jānodrošina ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem. Mājputni un nebrīvē turēti putni jātur, jābaro un jādzirdina slēgtās telpās vai jābaro un jādzirdina vietā, ko sedz ūdensnecaurlaidīgs jumts un kuras sāni norobežoti, izmantojot tīklus, sietus, žogus vai citus piemērotus līdzekļus, kas novērš savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Ja novietnē tur skrējējputnus (Ratites), kas ir nošķirti no pārējā mājputnu ganāmpulka, ir pieļaujams, ka nav papildu norobežojuma no augšas. Mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes jānorobežo ar līdzekļiem, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un tās izmantojamas tikai mājputnu un nebrīvē turētu ūdensputnu sugām.

Tāpat arī laikposmā no 1. aprīļa līdz 15. maijam, ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, ne mazāk kā 21 dienu no putnu ievietošanas brīža jānodrošina šo putnu: turēšana izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošajiem putniem, kā arī atsevišķa kopšana un barošana, izmantojot īpašu šiem putniem paredzētu inventāru un instrumentus.