Mājražotāju kooperatīva 'Kuldīgas labumi' apgrozījums pirmajā pusgadā sasniedzis teju 97 000 eiro

Mājražotāju kooperatīva "Kuldīgas labumi" neto apgrozījums šī gada pirmajos sešos mēnešos sasniedzis 96 792 eiro, informēja kooperatīva valdes priekšsēdētāja Gunita Šternberga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kooperatīvs "Kuldīgas labumi" darbojas no 2014.gada, un Kuldīgas novada mājražotāju un mazo ražotāju produkciju iespējams pasūtīt arī interneta veikalā. 2019.gadu kooperatīvs noslēdza ar 120 953 eiro apgrozījumu. Bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības peļņa pērn bijusi 1368 eiro, liecina "Firmas.lv" dati.

"Mūsu mērķis ir mazajiem ražotājiem un mājražotājiem palīdzēt ātrāk kļūt atpazīstamiem un ar savu produkciju sasniegt iespējami plašāku pircēju loku," uzsvēra Šternberga.

Kooperatīva biedri uzskatot, ka dalības nosacījumi un biedra nauda ir ļoti demokrātiska. Ieguvumu šajā gadījumā esot nesalīdzināmi vairāk nekā simboliskā dalības maksa par kooperatīva sniegtajiem pakalpojumiem. Mājražotāji novērtējot arī savstarpējo informācijas un pieredzes apmaiņu, atlaides dalībai tirdziņos.

Vārmes pagasta zemnieku saimniecības "Blāzmas" saimniece Simona Zandere stāstīja, ka lēmums pievienoties kooperatīvam pieņemts, lai varētu gūt maksimālu labumu no savas mazās saimniecības. "Mēs konkurējam ar citām saimniecībām, kas arī audzē dārzeņus, un kooperatīvs paaugstina mūsu konkurētspēju un dod plašāku noieta tirgu," skaidroja Zandere.

Viens no biedriem kopš kooperatīva dibināšanas ir SIA "Inrad", kuras saimnieki Inta un Raimonds Dinsbergi mājas apstākļos ražo kūpinājumus.

"Salīdzinot ar pirmo gadu, mūsu uzņēmuma apgrozījums ir vairākkārtīgi pieaudzis. Mūsu kūpinājumi top no gaļas, kuru iepērkam no vietējiem zemniekiem, un gaļas kūpināšanu veicam gandrīz katru dienu. Kā mazam ražotājam mums nav laika meklēt, kur un kad notiek tirdziņi, un to izdara kooperatīvs. Mēs varam ar lielāku atdevi pievērsties ražošanai," pauda Dinsberga.