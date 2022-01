Mājsēdē sailgojušies pēc darba birojā

Viens no jautājumiem nekustamā īpašuma tirgū, uz kuru 100% atbildi šobrīd varbūt spēj sniegt vien gaišreģi, – kas notiks ar biroju telpām. Skaidrs ir tas, ka tādas būs nepieciešamas arī turpmāk, visi neturpinās strādāt mājās, sēžot dīvānā vai pie virtuves galda, bet vai vairāk un tādas pašas, kā iepriekš? Viena no tendencēm, kas izkristalizējas, – nostiprināsies strādāšanas hibrīdmodeļi.

Jāatgādina, ka 2021. gada augustā būvniecības stadijā bija ēkas, kurās būs ap 100 tūkst. kvadrātmetru biroju platību, bet vēl ap 90 tūkst. kvadrātmetru ir plānošanā, pat to vēl iepriekš ziņoja "Delfi Bzness". Gada noslēgumā attīstītāji arvien ir optimistiski, kamēr nomnieki vēl tikai mēģina saprast, kāds risinājums tiem būs optimāls.

Biroju kompleksa "Verde" īstenotāji sadarbībā ar "OMG Snapshots" 2021.gada decembrī aptaujājuši 509 biroja darbiniekus Latvijā (vecumā no 18 gadiem). Secināts, ka 90% cilvēku, kuri Covid-19 pandēmijas ietekmē bija vai joprojām ir spiesti strādāt no mājām, vēlētos atgriezties ierastajā darba vidē – birojā. Puse vēlētos pāriet uz darbu pilnībā tikai un vienīgi birojā. Savukārt otra puse labprātāk izvēlētos jauktu darba vidi, daļu pienākumu veicot birojā, bet daļu – no mājām.

Darbs no mājam licis novērtēt darba devēja nodrošināto darba vidi un iespēju tajās labāk koncentrēties darbam – atklāj 53% aptaujāto. Savukārt precīzi puse (50%) aptauja dalībnieku atzina, ka darbs birojā labāk ļauj saglabāt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Gandrīz tikpat lielu lomu spēlē arī labāks tehniskais aprīkojums (49%) un komandas sajūta jeb iespēja strādāt plecu pie pleca, ikdienā apmainoties ar idejām (49%). Gandrīz katrs trešais (29%) respondents atzīst, ka birojā ir ergonomiskāka darba vide, bet ceturtdaļa aptaujāto uzskata, ka darba atmosfēra birojā ir mierīgāka, nekā strādājot no mājām. Gandrīz piektdaļa (19%) nodarbināto atzīst, ka vēlas strādāt no biroja, jo jūtas noguruši no ilgstošās strādāšanas interneta vidē. Rīgā dzīvojošiem svarīga ir fleksibilitāte – viņi vēlas, lai daļu darba varētu veikt birojā, bet daļu no mājām (50%); pilnīgu pāriešanu uz darbu birojā kā optimālo modeli saredz 39% galvaspilsētas darba ņēmēju, kuru pamata darba vide ir ofiss.

"Darba devēju dienas kārtībā bija un arī turpmāk būs jautājums – kāda darba vide esošajā epidemioloģiskajā situācijā būtu piemērota visiem darbiniekiem, ņemot vērā, ka vieni vēlas pilnībā atgriezties birojā, bet citi to gribētu apmeklēt vien pāris reizes nedēļā. Pie šādas atziņas nonācām, pēdējā pusgada laikā ar vairāk nekā 50 vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem apspriežot to vajadzības pēc jaunām telpām," atklāj "Verde" komercdirektore Iveta Lāce. Kā viens no risinājumiem, ko uzņēmēji, pēc viņas teiktā, šobrīd analizē, ir iespēja pārcelties uz jaunās paaudzes birojiem, jo tie varētu pilnvērtīgāk nodrošināt labsajūtu kolektīvā un individuālā līmenī.

Savukārt pētījumā, ko veica "CBRE Baltics", aptaujājot 117 uzņēmumus Baltijā, skaidri iezīmējās uzņēmumu neziņa par to, vai biroju darbinieki atgriezīsies birojos pirmspandēmijas līmenī. 83% no aptaujātiem uzņēmumiem nākotnē plāno strādāt hibrīda modelī, kad darbinieki varēs izvēlēties strādāt birojā vai attālināti. 38% uzņēmumu kā ticamāko modeli atzīmēja variantu, kad darbinieki savu darba laiku varēs plānot, sadalot līdzīgi pavadīto laiku birojā vai strādājot attālināti, savukārt 13% uzņēmumu plāno pilnībā pāriet uz attālināto darbu.

"Lai arī darbinieku vidējais birojā pavadītais laiks, visticamāk, samazināsies, tas nenozīmē, ka fiziska biroja nozīme mazināsies. Tiks pārskatīti biroju izmēri un to plānojumi. Lai arī 52% no aptaujātajiem uzņēmumiem plāno darbinieku skaita pieaugumu nākamajos trijos gados, tikai ceturtā daļā izskatīs arī iespējas paplašināt biroja telpas. Tas ir vēl viens pierādījums hibrīda modeļa pieaugumam nākotnē," secina "CBRE Baltics" vecākais konsultants Reinis Lauskis.