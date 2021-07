Maksātnespējīgā 'PNB banka" piedāvā iegādāties vairākus īpašumus Rīgā

Maksātnespējīgā "PNB banka" cenu aptaujās ar 21,5 miljonu eiro kopējo sākumcenu piedāvā iegādāties vairākus īpašumus Rīgā, liecina paziņojumi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tostarp cenu aptaujā ar sākumcenu 10,5 miljoni eiro "PNB bankas" maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš piedāvā iegādāties bankai un tās meitasuzņēmumiem SIA "BU21" un SIA "BU21 fitness" piederošo nekustamo īpašumu E. Birznieka-Upīša ielā 21, 21a, 21b, 21c, 21d un 21e, Rīgā.

Nekustamo īpašumu kopums sastāv no zemesgabala 2838 kvadrātmetru platībā un uz tā esošajām divām ēkām E.Birznieka-Upīša ielā 21 un 21b, no zemesgabala 4016 kvadrātmetru platībā un uz tā esošajām ēkām E.Birznieka-Upīša ielā 21a, 21c, 21d un 21e, kā arī no trim ēkām E.Birznieka-Upīša ielā 21, 21a un 21c, kas tiek izmantotas bankas vajadzībām, un ēkām E.Birznieka-Upīša ielā 21d un 21e, kas tiek izmantotas sporta kluba vajadzībām.

"PNB bankas" maksātnespējas procesa administrators cenu aptaujā piedāvā iegādāties arī nekustamo īpašumu Elizabetes ielā 15, Rīgā. Nekustamais īpašums ir zemesgabals, uz kura atrodas četrstāvu dzīvojamā ēka. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 5,5 miljoni eiro.

Tāpat bankas maksātnespējas procesa administrators cenu aptaujā piedāvā iegādāties bankai piederošo nekustamo īpašumu Raiņa bulvārī 11, Rīgā. Nekustamais īpašums ir zemesgabals, uz kura atrodas bankas ēka, noliktava (pagraba stāvs) un pagrabs zem pagalma. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 5,5 miljoni eiro.

Kustamā manta, kura atrodas īpašumos, nav iekļauta cenā.

Interesenti pieteikties cenu aptaujām var līdz 2021. gada 30. septembrim.

Jau vēstīts, ka "PNB bankas" darbība tika apturēta 2019. gada 15. augustā, bet 12. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratoru iecelts Krastiņš.

"PNB bankas" darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 2019. gada 15. augustā nolēma atzīt "PNB banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs šādu lēmumu pieņēma, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju. Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nolēma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.