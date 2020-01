Maksātnespēju skaits samazinājies ceturto gadu pēc kārtas

Pagājušais gads bijis jau ceturtais pēc kārtas, kas iezīmējies ar maksātnespēju skaita kritumu. "Lursoft" pētījums atklāj, ka kopējais ierosināto maksātnespējas procesu skaits pēdējo piecu gadu laikā sarucis par 25%.

Pērn ierosināti 1935 procesi, no kuriem 1242 bijuši fizisko personu maksātnespējas, 560 – maksātnespējas procesi juridiskām personām un vēl kopskaitā 133 tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi. Jānorāda, ka maksātnespēja 2019. gadā ierosināta uzņēmumiem no 63 pašvaldībām, savukārt vairāk nekā puse jeb 57,68% no visiem procesiem reģistrēti Rīgas uzņēmumiem. Informācija īsumā par uzņēmumiem, kuriem 2019. gadā ierosināta maksātnespēja:

Vidējais vecums: 8 gadi;

10,18% no šiem uzņēmumiem ir ārvalstu kapitāls;

37,5% no šiem uzņēmumiem nav iesnieguši pārskatus par 2018. gadu;

kopējais apgrozījums 2018. gadā – 142,76 milj. eiro, bet zaudējumi – 14,55 milj. eiro;

2017. gadā nodarbināti 6496 darbinieki, 2018. gadā – 3210;

nodokļos 2018. gadā samaksājuši 31,98 milj. eiro;

maksātnespējas ierosināšanas brīdī kopējais nodokļu parāds bija 95,75 milj. eiro;

57,68% no visiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā.

Runājot par fizisko personu maksātnespējām, interesanti, ka 240 personas procesa ierosināšanas brīdī bijušas amatpersonas un/ vai dalībnieces kādā uzņēmumā, savukārt vēl teju puse jeb 580 ieņēmuši amatus un/vai bijuši dalībnieki iepriekš. Ja salīdzina ar gadu iepriekš, jāteic, ka bijušo uzņēmēju īpatsvars starp maksātnespējīgajām personām audzis. Ja no pērn ierosinātajām fizisko personu maksātnespējām 46,70% gadījumos persona iepriekš bija ieņēmusi amatu kāda uzņēmuma vadībā vai arī bijusi tā dalībniece, 2018. gadā šo gadījumu īpatsvars veidoja 36,43%.

Avots: "Lursoft"

Tirgotāji, ēdinātāji un būvnieki

Pagājušajā gadā maksātnespēja visbiežāk skārusi tirdzniecības nozarē strādājošos uzņēmumus. Pēc "Lursoft" datiem, 13,04% no visiem uzņēmumiem, kuriem 2019. gadā ierosināta maksātnespēja, strādā vairumtirdzniecībā, bet vēl 11,96% saistīti ar mazumtirdzniecību. Jānorāda, ka gadu iepriekš, 2018. gadā, tirgotāji neatradās to top 5 nozaru sarakstā, kurām maksātnespēja ierosināta visbiežāk. Saraksta priekšgalā atradās būvniecības nozare, sabiedriskā ēdināšana, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kā arī kokapstrādes jomas uzņēmumi.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji saraksta augšgalā nemainīgi atrodami gadu pēc gada. Arī 2019. gads nav bijis izņēmums – no uzņēmumiem, kuriem pērn ierosināta maksātnespēja, 8,75% pārstāv sabiedrisko ēdināšanu. To vidū ir arī SIA "Fīlings", kam savulaik piederējis gan restorāns, gan arī bārs un kafejnīca.

Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, uzņēmumam šobrīd nav nevienas aktīvas struktūrvienības. Jau kopš 2015. gada "Fīlings" strādājis ar zaudējumiem un šobrīd uzņēmumam uzkrāts 563,79 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds. Jānorāda, ka labākas sekmes nav arī abiem pārējiem "Fīlings" īpašniekam Raimondam Unguram piederošajiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem – 2009. gadā dibinātajam SIA "Kapella 13", kam joprojām ir aktīva struktūrvienība – restorāns "Rīgas atslēga", maksātnespēja pasludināta vien nedēļu pēc "Fīlings" maksātnespējas pasludināšanas, savukārt SIA "Rocabilly House" maksātnespēja pasludināta jau 2018. gada novembrī.

Pērn uz maksātnespējīgo uzņēmuma soliņa nonākušo sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vidējais vecums bijis četri gadi un tiem visiem, izņemot SIA "Silk Road Holding", maksātnespējas ierosināšanas brīdī bija reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Jāpiebilst, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kuriem aizvadītajā gadā ierosināta maksātnespēja, tās ierosināšanas brīdī kopējais nodokļu parāds sasniedzis 2,73 miljonus eiro.

Nozares, kuru uzņēmumiem maksātnespēja 2019. gadā ierosināta visbiežāk:

Vairumtirdzniecība. Mazumtirdzniecība. Ēdināšanas pakalpojumi. Ēku būvniecība. Specializētie būvdarbi.

Reti kurš bez nodokļu parādiem

Runājot par nodokļu parādiem, pērn no visiem uzņēmumiem, kuriem ierosināta maksātnespēja, tikai 11,61% ierosināšanas brīdī nav bijis nodokļu parāds vai arī tas bijis mazāks par 150 eiro. Visi pārējie uzņēmumi bijuši nodokļu parādnieki un to kopējais parāds procesu ierosināšanas brīdī sasniedzis 95,75 miljonus eiro. Balstoties uz VID datiem, "Lursoft" aprēķinājis, ka deviņiem uzņēmumiem nodokļu parāds maksātnespējas ierosināšanas brīdī pārsniedzis vienu miljonu eiro.

Lielākais parādnieks to vidū ir SIA "VexOil Bunkering", kura parāds patlaban sasniedzis jau 39,26 miljonus eiro. Iesniegtajā pārskatā uzņēmums norādījis, ka 2017. gada augustā VID Muitas pārvaldes amatpersonas veica pārbaudi SIA "VexOil Bunkering" par muitas procedūras – uzglabāšana muitas noliktavā – pabeigšanu ar reeksporta deklarācijām. Pamatojoties uz veikto pārbaudi, ar VID lēmumu uzņēmumam tika uzrēķināts muitas iestādes administrēto nodokļu parāds 35,50 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums VID uzrēķināto parādu un tā apmēru neatzina un lēmums pārsūdzēts VID vadītājam. Nodokļu uzrēķina dēļ tika anulētas uzņēmuma muitas noliktavas turēšanas atļaujas, brīvās zonas režīma atļauja un vairumtirdzniecības licence, kā rezultātā kuģu bunkurēšanas ar dīzeļdegvielu un degvieleļļu un noliktavu darbība tika paralizēta.

Otrs lielākais nodokļu parādnieks starp pērn par maksātnespējīgiem atzītajiem uzņēmumiem ir AS "Dzintars". Uzņēmuma likstām mediji aktīvi sekojuši līdzi un informējuši jau kopš 2016. gada, kad kosmētikas ražotājam tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Tolaik uzņēmums cerēja tikt galā ar finansiālajām grūtībām, apgūstot jaunus eksporta tirgus un ražojot jaunu, inovatīvu kosmētiku, taču cerības nenesa rezultātus, un galu galā pērnā gada novembrī uzņēmums tika pasludināts par maksātnespējīgu.

Tajā pat laikā "Dzintars" īpašnieks Iļja Gerčikovs reģistrējis jaunu uzņēmumu – SIA "Dzintars Beauty" – un pēdējā gada laikā uz sava vārda pārreģistrējis vairākas kosmētikas ražotāja preču zīmes. Šī gada sākumā "Dzintars" īpašnieks teju pēc piecdesmit gadiem laulībā izlēmis arī noslēgt laulību līgumu. "Lursoft" pieejamie dati rāda, ka "Dzintars" jau kopš 2008. gada strādājis ar zaudējumiem. 2017. gadu uzņēmums noslēdzis ar 1,77 miljonu eiro zaudējumiem, savukārt tā nodokļu parāds š.g. janvāra sākumā sasniedza jau 8,89 miljonus eiro. Vēl 2017. gadā uzņēmums nodrošinājis 334 darba vietas.

Vēl gadu iepriekš nodarbinājuši vairākus tūkstošus darbiniekus

Runājot par darba vietām, redzams, ka vēl 2018. gadā pērn par maksātnespējīgiem atzītie uzņēmumi nodrošinājuši 3210 darba vietas, bet 2017. gadā to skaits bijis divtik liels – 6496 darba vietas. Seši no pērn par maksātnespējīgiem atzītajiem uzņēmumiem 2017. gadā katrs nodarbinājuši vairāk nekā 100 darbiniekus.

Līderis to vidū pēc darbinieku skaita ir cilvēkresursu vadības uzņēmums SIA "AV Tehnika", kas 2017. gadā nodarbināja 369 darbiniekus. Andrejam Horhorinam piederošajai "AV Tehnika" jau 2017. gadā tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas tika izbeigts 2016. gada beigās. Savukārt 2019. gada februārī pasludinātais maksātnespējas process uzņēmumam bijis liktenīgs, jo pagājušā gada novembrī "AV Tehnika" likvidēta. Pēc "Lursoft" datiem, 2017. gadā "AV Tehnika" apgrozīja 3,69 miljonus eiro un nopelnīja 443,42 tūkstošus eiro.

Iepriekšējos četrus gadus uzņēmumam bijuši zaudējumi, kas par laika posmu no 2013. līdz 2016. gadam veido teju 400 tūkstošus eiro. "AV Tehnika" gada pārskatu par saimniecisko darbību 2018. gadā nebija iesniedzis, un to nav izdarījuši 37,5% no visiem uzņēmumiem, kuriem pērn ierosināta maksātnespēja. Savukārt 17,7% no tiem, kuri pārskatus iesnieguši, tajos norādījuši, ka to apgrozījums 2018. gadā bijis nulle eiro.

Maksātnespēja, neskatoties uz plāniem par uzņēmuma attīstību

Pērn par maksātnespējīgiem atzītie uzņēmumi 2018. gadā kopā apgrozījuši 142,76 miljonus eiro, bet 2017. gadā to apgrozījums bijis 327,70 miljoni eiro. Pēc "Lursoft" datiem, 13,75% no visiem pagājušā gada maksātnespējīgajiem uzņēmumiem 2017. gadā apgrozījuši vairāk nekā vienu miljonu eiro katrs.

Lielākais apgrozījums 2018. gadā to vidū bijis saldētas gaļas vairumtirgotājam SIA "Rix Trade Group" – 13,12 miljoni eiro. Vadības ziņojumā teikts, ka 2018. gadā uzņēmums turpināja savu darbību atbilstoši biznesa plānam un pārskata gada budžetam, gadu noslēdzot ar 164,50 tūkstošu eiro peļņu. Tajā pat laikā "Rix Trade Group" vadība norādījusi, ka valstī esošās nestabilās situācijas dēļ un arī zemās pirktspējas ietekmē pēdējo gadu laikā liela daļa no uzņēmuma klientiem uzsākuši maksātnespējas procesus, tāpēc "Rix Trade Group" izveidojies naudas līdzekļu deficīts. Vēl 2018. gadā, runājot par nākotnes plāniem, "Rix Trade Group" paredzēja izaugsmi un jaunu klientu piesaisti, bet uzņēmuma plāni nav īstenojušies, jo 2018. gada beigās tam tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas izbeigts 2019. gada martā, drīz vien pēc tam pasludinot "Rix Trade Group" maksātnespēju.