Pagājušā gada decembrī mirušā uzņēmēja zāļu ražotāja "Olainfarm" lielākā akcionāra Valērija Maligina mantinieku starpā radušās būtiskas domstarpības par mantojuma vienošanās izpildi, izriet no aģentūras LETA aptaujāto pušu stāstītā.

Saskaņā ar uzņēmēja atraitnes Elīnas Maliginas paziņojumu, šī gada maija beigās Maligina mantinieki vienojās par mantojuma sadali, un līdz ar šo vienošanos, kuras saturs ir konfidenciāls, visi ar mantojuma lietu saistītie strīdi un domstarpības tika atrisinātas. Patlaban situācija gan mainījusies, jo mantinieku starpā izcēlušās domstarpības saistībā ar vienošanās izpildi.

Elīna Maligina sacīja, ka saistības ar viņu izpildījusi Maligina vecākā meita Irina, tomēr pārējās divas puses – Maligina vidējā meita Nika Saveļjeva un jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas māte un aizbildne Signe Baldere-Sildedze – savas saistības ar Elīnu Maliginu neesot nokārtojušas, apgalvoja atraitne.

Kā norādīja Elīnas Maliginas juridiskais pārstāvis Mārtiņš Krieķis, uzņēmēja atraitne tālāk plāno izmantot normatīvajos aktos paredzētās iespējas, lai nodrošinātu savu likumisko tiesību realizāciju. Krieķis norādīja, ka tikai viena no mantiniecēm izpildījusi savas saistības, turklāt viņam ir aizdomas, ka Saveļjeva rīkojusies nelikumīgi, pārrakstot mantotos nekustamos īpašumus. Tā, Krieķa ieskatā, ir acīmredzama vēlme izvairīties no saistību izpildes.

Viņaprāt, abas puses jau iepriekš plānojušas nenorēķināties ar Elīnu Maliginu, izmantojot krāpnieciskas metodes, lai izvairītos no saistību izpildes. Šī iemesla dēļ tiks sperti atbilstoši soļi, lai to nepieļautu, solīja jurists.

Krieķis norādīja, ka vienošanās paredzēja konkrētas summas izmaksu, un patlaban esot pagājis datums, kad vajadzēja notikt pilnīgam norēķinam. Summu, par kuru ir runa, Krieķis nevarot atklāt, tomēr viņš apgalvo, ka tā bijusi mazāka nekā Elīnai Maliginai pienāktos saskaņā ar noteikto mantojuma vērtību.

Uzņēmēja atraitnes juridiskais pārstāvis norādīja, ka tagad pagājis arī datums, no kura var tikt sākta bezstrīdus piedziņu no tiem, kuri nav samaksājuši, turklāt piedziņa notikšot nevis par noteikto summu, bet gan vienu astotdaļu no mantojuma vērtības, kas likumīgi pienākoties Elīnai Maliginai.

Saskaņā ar Civilprocesa likumu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc notariāli apliecinātiem un tiem juridiskā spēka ziņā pielīdzinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu.

Irinas Maliginas juridiskais pārstāvis Pāvels Rebenoks norādīja, ka Krieķis jau par situāciju informējis, tāpēc sīkākus komentārus nesniegs.

Tikmēr abas pārējās puses – Saveļjevas juridiskais pārstāvis Haralds Velmers un Baldere-Sildedze – norāda, ka vienošanās ar Elīnu Maliginu ir izbeigta.

Velmers norādīja, ka vienošanās izbeigta, par ko arī paziņots Elīnai Maliginai, tostarp informējot par šādas rīcības motivāciju un iemesliem. Saviļjevas ieskatā, Elīnas Maliginas kā līgumslēdzējas puses un Irinas Maliginas kopīgas darbības bija vērstas pretēji vienošanās mērķim, sacīja viņas juridiskais pārstāvis.

Vienlaikus Velmers norādīja, ka vienošanās ir izbeigta, bet izbeigta vienošanās nav jāpilda.

Uz jautājumu par pārmetumiem, kas saistīti ar nelikumīgām darbībām, ko it kā veikusi Saveļjeva, Velmers norādīja, ka neviena nelikumīga darbība nav veikta. Ar savu īpašumu Saviljeva esot tiesīga rīkoties, kā vēlas, un viņa rīkojusies saskaņā ar apstākļiem un nepieciešamībām.

Arī Baldere-Sildedze norādīja, ka vienošanās ir pamatoti lauzta, tomēr atteicās no sīkāka komentāra, ņemot vērā, ka līgumi bijuši konfidenciāli, vien piebilstot, ka "lai propagandisti Elīna ar Rebenoku turpina presē".

Jau vēstīts, ka septembrī Maligina meitas Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Anna Emīlija Maligina saņēma mantojuma apliecības, tādējādi mantojums tika oficiāli sadalīts, taču mantiniecēm vēl bija jāparaksta vienošanās par mantojuma sadali.

"Olainfarm" lielākās akciju paketes īpašnieka – SIA "Olmafarm" – kapitāldaļas starp mantiniekiem joprojām nav sadalītas, bet vienīgā uzņēmuma amatpersona ir Irina Maligina.

Vienlaikus Maligina mantinieces ir noslēgušas vienošanos ar Maligina atraitni Elīnu Maliginu, kura nebija minēta testamentā, par viņai likumīgi pienākošās mantojuma daļas izmaksu.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.