'Manilla' atver veikalu Milānā; iecerēts attīstīt franšīzes modeli

Milānas veikala franšīzes īpašniece Ieva Lazdāne Bertolotti saka: "Esmu dzīvojusi vairākās pasaules valstīs, bet šobrīd ar ģimeni dzīvoju Milānā. Dvēselē joprojām jūtu Latviju kā savas mājas. "Manilla" apmeklējums bijis obligāts notikums ik reizi, kad viesojos Rīgā."

Milānas veikals atrodas citta' studi rajonā, kas ir tuvu pilsētas centram un ir plašāk zināms kā atrašanās vieta Milānas politehniskajai universitātei (Politecnico di Milano). Veikala mērķauditorija ir vietējie apkārtnes iedzīvotāji. Tas atrodas atstatus no tūristu iecienītākajiem ceļiem, vienlaikus tas ir dažu minūšu gājienā no vienas no Eiropā lielākajām iepirkšanās ielām Corso Buenos Aires.

Foto: Sabīne Baštika, Alise Sūna, "Manilla"





Uzņēmums "Manilla" dibināts 2013. gada rudenī. Latvijā darbojas divi zīmola veikali Rīgā – Tērbatas ielā un t/c "Galerija Centrs".