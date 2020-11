'Manilla', neraugoties uz Covid-19 apstākļiem, būtiski paplašina darbību

Dizaina un papīrlietu veikals "Manilla", neraugoties uz Covid-19 uzliesmojuma radīto ietekmi, novembra sākumā atvēris jaunu veikalu Rīgas tirdzniecības centrā "Galerija Centrs".

"Par jauna veikala atvēršanu esam domājuši jau ilgāku laiku, tas nebija spontāns lēmums," portālam "Delfi" saka īpašniece Linda Lukstiņa. "Mēs apzināmies, ka šībrīža situācija nav pateicīga jauna veikala ātram uzrāvienam, taču uz šo projektu skatāmies ilgtermiņā un esam savu biznesa riska kārti likuši uz to, ka pēc sarežģītākas ziemas atgriezīsies brīvāka cilvēku plūsma un arī vismaz daļējs tūrisms," viņa skaidro.

"Manilla" pirmais veikals darbojas Tērbatas ielā, kur ieviests arī kafijas koncepts, kas esot attaisnojis uz to liktās cerības. Tomēr "Galerija Centrs" telpas ir mazākas un kafijas koncepts jaunajā veikalā neiederas, gan ņemot vērā tā atrašanos tirdzniecības centra otrajā stāvā, gan arī tādēļ, ka blakus jau šobrīd atrodamas ļoti daudzas kafijotavas. "Neredzam iemeslu konkurēt šajā nišā," atzīst Lukstiņa.

""Galerija Centrs" piedāvājumam piekritām, jo centra atrašanās vieta atbilst mūsu vēlmei uzrunāt jaunu auditoriju. Vecrīga ir vieta, kur uzrunāt tūristus, kā arī to vietējo pircēju daļu, kam šis rajons ir tuvu sabiedriskā transporta mezgliem. Rīgas centrs darba dienās ir aktīvs un dzīvīgs. Tērbatas ielā ir pietiekami labas iespējas novietot automašīnu, bet "Galerija Centrs" pircējs noteikti ir kājāmgājējs. Tagad redzam, ka centra mīnuss ir attālinātais darbs, jo pilsētas pulsu ikdienā veido darbinieki no apkārtējiem birojiem," spriež Lukstiņa.

Jautāta, kā "Manilla" darbību ietekmējis Covid-19 uzliesmojums, viņa stāsta, ka pavasarī, kad pirmoreiz izsludināja ārkārtas stāvokli, kritums bijis būtisks, jo šķietami visā valstī dzīve apstājās. "Mums bija pretimnākošs telpu iznomātājs, kas ļāva šo mēnesi pārdzīvot bez dramatiskiem zaudējumiem, un īsi pēc ierobežojumu mazināšanas tirdzniecības apjomi atgriezās iepriekšējā līmenī. Tērbatas ielas veikalā tūrisma apsīkums nav jūtams, jo šis ielas posms arī iepriekš nav bijis iecienīts tūristu galamērķis. Protams, "Galerija Centrs" gadījumā tūristu apsīkumam ir ievērojama nozīme, jo ilgākā termiņā šajā jaunajā veikalā ceram tieši uz šī pircēju segmenta aktivitāti," viņa teic.

"Mūsu pircēju maksātspēja un noskaņojums ir labs, neesam novērojuši nekādas būtiskas izmaiņas pirkumu vērtībā vai preču izvēlē, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pieņemu, ka līdz ar ceļošanas ierobežojumiem cilvēkiem arī paliek vairāk līdzekļu, ko tērēt uz vietas Latvijā," pauž veikalu īpašniece.

Viņa novērojusi, ka pieprasījums pēc veikalā tirgotajām precēm mainās katrā no sezonām: "Vasarā ir aktīvāka kāzu dāvanu sezona, tad pirktākais produkts ir oriģinālprodukts "Ziedu kastīte-apsveikums", kā arī ļoti daudz tiek pirktas kafijas krūzes un ūdens pudeles līdzņemšanai, pieprasītas ir arī brīnumsveces ciparu formā. Rudenī un ziemā pirktāko preču augšgalā nonāk plānotāji, atstarojošas uzlīmes, apsveikuma kartītes. No bērnu preču klāsta populārākās ir magnētiskās rotaļas un silikona trauku komplekti. Dāvanu papīri un saiņošana ir pieprasīti visu gadu, bet Ziemassvētku laikā veikals pārtop par mazo rūķu meistardarbnīcu."

"Manilla" veikalā var atrast arī pašmāju ražotāju preces, taču lielākā daļu preču ir no ārvalstu partneriem – Francijas, Dānijas, Vācijas, Lielbritānijas. "Covid-19 iespaidā nereti preces nav pieejamas, jo bijusi pilnībā vai daļēji apstādināta to ražošana, darījumi arī norisinās nedaudz lēnāk," stāsta Lukstiņa. "Sajūtu līmenī šķiet, ka citās valstīs darbs no mājām notiek gausāk nekā pie mums. Piegāžu laiks ir palielinājies, taču mūsu veikala sortiments ir tāds, ka pircējs to tiešā veidā tik krasi neizjūt," viņa piebilst.

Vienlaikus viņa norāda, ka sadarbības partneru vidū nav tādu uzņēmumu, kas nonākuši lielās grūtībās. "Darbs ir mainījies un daudziem pārdošana ir aktivizējusies tiešsaistē, ceru, ka tā tas saglabāsies un arī nišas uzņēmumi turpinās attīstīties," viņa teic.

Jautāta, kas ir "Manillas" lielākie konkurenti Latvijas tirgū, viņa norāda: "Koncentrējamies uz savu darbu un attīstību, lai ar savu preču un pakalpojumu klāstu, kā arī veikala atmosfēru būtu atšķirīgi. Šobrīd neredzam nevienu, ko varētu uzskatīt par tiešu konkurentu ar identisku koncepciju, taču noteikti ir daudz un dažādi netiešie konkurenti, kuriem kāda sortimenta daļa pārklājas ar "Manilla". Ir veikali, kas tirgo mājlietu aksesuārus un ir kancelejas preču veikali, kur atradīsiet arī eksluzīvākas piezīmju grāmatas, taču kopējo sajūtu veido visu produktu atlasītais stils. Vairāk līdzīgus veikalus var atrast tādās valstīs kā Anglija, Francija un ASV."

Vai "Manilla" pašu ražotās preces tiek pārdotas arī citās valstīs? "Diemžēl nē, lai gan pavasarī bijām gatavi ar savu kolekciju mēģināt iet eksporta tirgos, jau bijām uzsākuši gatavot piedāvājumus. Šis ir plāns, kuru nobremzēja pandēmija, jo esošajā situācijā sākt eksporta tirgu iekarošanu no nulles neuzskatījām par lietderīgu. Šo plānu esam atlikuši, līdz stabilizēsies situācija pasaulē un arī tirgotājiem citās valstīs būs skaidrāka nākotnes perspektīva. Iespējams, ka tieši šī plāna apturēšana pasteidzināja jauna veikala atvēršanu, ieguldot laiku un līdzekļus šādā attīstības virzienā," atzīst īpašniece.