Mantinieču kari: aicina 'Olainfarm' koncerna valdes nesadarboties ar reideriem

Valērija Maligina mantiniece Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze, meitas Annas Emīlijas Maliginas māte un dabiskā aizbildne, aicina akciju sabiedrības "Olainfarm" un tās meitas uzņēmumu SIA "Latvijas Aptieka", SIA "Silvanols" un citu uzņēmumu valdes būt krietniem un atbildīgiem uzņēmumu saimniekiem un pieņemt tikai saimnieciski izdevīgums lēmumus šo uzņēmumu patiesajās interesēs.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze aicina šo uzņēmumu valdes atturēties no sadarbības ar personām ar noziedzīgiem mērķiem, kas pārņēmuši AS "Olainfarm" pašreizējo padomi. Šajā kontekstā viņas vēlas atgādināt par valdes atbildību Latvijas Republikas likumu priekšā par tās veikto darbību.

"Milana Beļeviča, kā AS "Olainfarm" lielākā akcionāra, SIA "Olmafarm" pašreizējā valdes locekle, otrdien, 8. janvārī, ieradās SIA "Olmafarm" juridiskajā adresē AS "Olainfarm", bet netika ielaista tās teritorijā. Kā iemeslu neielaist SIA "Olmafarm" valdes locekli viņas darba vietā "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Oļegs Grigorjevs norādīja esošās uzņēmuma AS "Olainfarm" padomes rīkojumu. Tas nepārprotami norāda, ka pretēji Latvijas Republikas Komerclikumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem, uzņēmumu vada tā padome, nevis valde," norāda Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Ņemot vērā reideru vēlmi minētos uzņēmumus izsaimniekot, Saveļjeva un Baldere-Sildedze ļoti uzmanīgi sekos līdzi jebkurai rīcībai un nepieciešamības gadījumā vērsīsies tiesībsargājošajās institūcijās par ikvienu noziedzīgu vai prettiesisku rīcību, kas būs tikusi īstenota pretēji AS "Olainfarm" interesēm līdz ārkārtas akcionāru sapulces norisei.

Vienlaikus Saveļjeva un Baldere-Sildedze aicina AS "Olainfarm" atturēties no publiskiem paziņojumiem, kāda viena akcionāra un to personu interesēs, kuri vēlās piesavināties "Olainfarm" akcijas. Tā tas tika darīts šī gada 7. janvārī, komentējot notikumus "Olainfarm" lielākajā akcionārā SIA "Olmafarm" – arī šāda rīcība ir pretrunā ar labas korporatīvās pārvaldības standartiem.