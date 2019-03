Mantinieču kari: bažas par mēģinājumiem ierobežot balsojumu 'Olainfarm' akcionāru sapulcē

Līdz trešdienai, 20. martam, SIA "Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča nav saņēmusi no uzņēmuma iepriekšējās valdes locekles Irinas Maliginas pieprasītos dokumentus. Šāda I. Maliginas rīcība, aizturot uzņēmuma dokumentu izsniegšanu, Valērija Maligina mantojuma līdzmantiniecēm un Beļevičai rada aizdomas par iespējamiem fiktīviem darījumiem, kas veikti, I. Maliginai atrodoties amatā no 2018. gada 7. februāra līdz 2019. gada 2. janvārim vai tikuši noslēgti ar atpakaļejošu datumu, informē Beļeviča (attēlā).

Ar līdzmantinieču lēmumu šā gada 2. janvārī valde tika mainīta, no tās atceļot vienīgo valdes locekli I. Maliginu un ieceļot Beļeviču.

"SIA "Olmafarm" valde I. Maliginai ir lūgusi iesniegt visus SIA "Olmafarm" dokumentus, lai izvērtētu uzņēmuma darījumus. Diemžēl šis pieprasījums nav ņemts vērā. Ir pamatotas aizdomas, ka I. Maligina kā bijusī uzņēmuma amatpersona var būt noslēgusi fiktīvus darījumus un/ vai izsniegusi pilnvaras vai piešķīrusi tiesības trešajām personām, tajā skaitā ar atpakaļejošu datumu, lai mēģinātu prettiesiski ierobežot SIA "Olmafarm" balsojumu gaidāmajā AS "Olainfarm" akcionāru sapulcē šā gada 1. aprīlī. Aicinu I. Maliginu kā SIA "Olmafarm" bijušo valdes locekli apzināties atbildību par savu rīcību likuma priekšā. Ja SIA "Olmafarm" likumīgās valdes aizdomas izrādīsies pamatotas, uzņēmums vērsīsies tiesībsargājošajās institūcijās pret visiem prettiesiskajās darbībās iesaistītajiem," teic Beļeviča.

Beļeviča papildina, ka bažas par iespējamiem fiktīviem darījumiem pastiprina publiski izskanējusī informācija 10. marta televīzijas raidījumā "Nekā Personīga", kur AS "Olainfarm" padomes loceklis Mārtiņš Krieķis apstiprina, ka profesionālos pakalpojumus uzņēmumam sniedz kāds Mārcis Miķelsons – advokāts, pret kuru ir ierosināta krimināllieta par krāpšanu saskaņā ar Krimināllikuma 177. pantu. Miķelsons ir arī figurants līdzīgos SIA "NP Foods", saldumu ražotāja AS "Laima" un SIA "Latvijas Projektēšanas savienība" reiderisma gadījumos.

SIA "Olmafarm" paziņo, ka tā nav nodevusi tiesības citām personām piedalīties, balsot vai kā citādāk rīkoties ar AS "Olainfarm" akcijām, tajā skaitā, balsot šā gada 1. aprīlī izsludinātajā akcionāru sapulcē. 2019. gada 4. janvārī, izsludinot "Latvijas Vēstnesī", ir atsauktas visas līdz 2019. gada 2. janvārim SIA "Olmafarm" izdotās pilnvaras. SIA "Olmafarm" vienīgā valdes locekle ar pārstāvības tiesībām ir Beļeviča, kurai ir tiesības pārstāvēt sabiedrību.

SIA "Olmafarm" aicina AS "Olainfarm" valdi atturēties no sadarbības ar personām ar noziedzīgiem mērķiem, tajā skaitā no tādām darbībām, kuras mēģinās liegt vai ierobežot emitenta akcionāru tiesības piedalīties sapulcē. AS "Olainfarm" valde tiek aicināta ņemt vērā šajā paziņojumā minēto, organizējot un nodrošinot AS "Olainfarm" akcionāru sapulci 2019. gada 1.aprīlī, kā arī, nodrošināt šīs sapulces norisi, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus, kuri jāievēro publiskai akciju sabiedrībai. Vienlaikus SIA "Olmafarm" valde atgādina gan par AS "Olainfarm" valdes, gan uzņēmuma AS "Olainfarm" kā emitenta atbildību Latvijas Republikas likumu priekšā par veiktajām darbībām. AS "Olainfarm" līdzmantinieces un SIA "Olmafarm" rūpīgi sekos līdzi valdes rīcībai un nepieciešamības gadījumā par jauniem pārkāpumiem vērsīsies tiesībsargājošajās institūcijās.

SIA "Olmafarm" ir lielākais AS "Olainfarm" akcionārs, kas kontrolē 42,56 % no AS "Olainfarm" akcijām.

Tiesībsargājošās institūcijas jau ir uzsākušas kriminālprocesu par darbībām saistībā ar vienpersoniskajām prettiesiskajām I. Maliginas darbībām AS "Olainfarm" pārvaldes pārņemšanā 2018. gada 4. septembra akcionāru sapulcē un pēc tam sekojošajām darbībām gan AS "Olainfarm", gan SIA "Olmafarm".