"Nasdaq Riga" valde šā gada 29. martā nolēma piemērot uzraudzības statusu AS "Olainfarm" (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501), ņemot vērā pretrunīgo informāciju masu medijos, norādīts biržas paziņojumā.

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 9. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.

"SIA "Olmafarm" publiski izplatītais aicinājums "Olainfarm" akcionāriem ierasties uz ārkārtas sapulci, kura ir oficiāli atcelta, ir uzskatāms par akcionāru maldināšanu un dezinformācijas veidošanu publiskā telpā. Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, tikai "Olainfarm" valdei ir tiesības sasaukt un/ vai atcelt akcionāru sapulci", pauž "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Oļegs Grigorjevs.

"Olainfarm" vadītājs uzsver, ka uzņēmums jau ir nodevis oficiālu vēstījumu akcionāriem par iepriekš izsludinātās 1.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu, pamatojot to, un šis lēmums paliek nemainīgs.

Kā liecina uzņēmuma sniegtais paskaidrojums biržā, "Olainfarm" valde lēmumu atcelt iepriekš izsludināto ārkārtas sapulci ir pieņēmusi, balstoties uz negaidīti atklātiem faktiem par to, ka sapulci ierosinājušie akcionāri (Signe Baldere-Sildedze un Nika Saveļjeva) uz sapulces ierosināšanas brīdi nav atrodami "Olainfarm" akcionāru reģistrā – attiecīgi viņi nav bijuši tiesīgi ierosināt ārkārtas akcionāru sapulci un faktiski maldinājuši valdi un citus akcionārus, to ierosinot.

Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, AS "Olainfarm" valde neved savu akcionāru reģistru, to pēc pieprasījuma apkopo un izsniedz Centrālais vērtspapīru depozitārijs. "Olainfarm" nav pienākums patstāvīgi izzināt izmaiņas katra akcionāra balsstiesību īpatsvarā.

Ņemot vērā, ka uz sapulces izsludināšanas dienu nebija saņemti normatīvajos aktos noteiktie paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu, atsavināšanu vai citām izmaiņām kāda akcionāra balsstiesību īpatsvarā, pieņemot lēmumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu "Olainfarm" valde vadījās no 2018. gada 13. novembra sagatavota akcionāru saraksta, kurā abas ārkārtas akcionāru sapulci pieprasījušas personas norādītas kā "Olainfarm" akcionāri.

Taču, gatavojot auditēto gada pārskatu, 2019. gada martā atbilstoši AS "Olainfarm" zvērinātu revidentu pieprasījumam, "Olainfarm" ir pieprasījusi un saņēmusi no Latvijas Centrālā depozitārija akcionāru sarakstus ar ieraksta datumiem 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 11. martā. Pārbaudot šos akcionāru sarakstus, ir konstatēts, ka personas, kas 2019. gada 4. janvārī pieprasīja AS "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, nav iekļautas AS "Olainfarm" akcionāru sarakstos ar ieraksta datumiem 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 11. martā.

Ņemot vērā norādītos faktus, izvērtējot 2019. gada 8. janvārī saņemtā pieprasījuma pamatojumu, kā arī paļaujoties uz starptautisko juridisko pakalpojumu sniedzēju rekomendācijām, AS "Olainfarm" valde 2019. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu atcelt iepriekš izsludināto ārkārtas akcionāru sapulci.

Jau vēstīts, ka "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafarm" aicina akcionārus nepakļauties AS "Olainfarm" valdes un padomes nelikumīgajām darbībām un ierasties uz iepriekš izsludināto akcionāru sapulci, kas sasaukta 2019. gada 1. aprīlī, informē uzņēmums "Olmafarm". Savukārt "Olainfarm" padomes loceklis Mārtiņš Krieķis teic, ka "Olainfarm" aicina akcionārus neļauties dezinformācijai un nepiedalīties reideru organizētā mēģinājumā ieviest haosu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Uzņēmumā "Olmafarm" uzskata, ka "Olainfarm" valde, acīmredzot, ir pakļāvusies padomes nelikumīgam spiedienam un, klaji ignorējot normatīvos aktus, publiskojusi paziņojumu par akcionāru sapulces atsaukšanu. Šāds paziņojums atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam ir uzskatāms par tirgus manipulāciju un krimināli sodāma rīcība. Valdei nav tiesību atcelt pēc akcionāra pieprasījuma sasauktu akcionāru sapulci, savukārt akcionāra īpašuma tiesības uz akcijām pierāda ieraksts finanšu instrumentu kontā, nevis tendenciozi un apzināti nepatiesi interpretēts akcionāru saraksts.

SIA "Olmafarm" aicina visus AS "Olainfarm" akcionārus ierasties uz akcionāru sapulci, kas sasaukta 2019. gada 1. aprīlī plkst. 11.00 un izskatīt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus saskaņā ar 9. janvāra paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces norisi.