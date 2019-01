Mantinieču kari: 'Olainfarm' padomes locekļa atalgojums pieaudzis līdz 17 500 eiro mēnesī

Valērija Maligina mantiniece Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze, meitas Annas Emīlijas Maliginas māte un dabiskā aizbildne, norāda, ka AS "Olainfarm" valdes sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces datums – 2019. gada 1. aprīlis – novilcināts līdz likumā noteiktajai pēdējai dienai. AS "Olainfarm" valdes izpildījumā šāds solis atkārtojas jau otro reizi – 2018. gada 22. novembrī notikusī ārkārtas akcionāru sapulce arī tika tīši novilcināta līdz likumā noteiktajam maksimālajam termiņam.

Kā iemeslu novēlotai akcionāru sapulces sasaukšanas datumam, valde paziņojumā min vajadzību mazināt ar akcionāru sapulces sasaukšanu un noturēšanu saistītus izdevumus un uzņēmuma stabilitātes nodrošināšanas nolūkā. Saveļjevas un Balderes-Sildedzes ieskatā aiz valdes paziņojuma par līdzekļu ekonomiju un uzņēmuma stabilitāti acīmredzami tiek slēpts patiesais mērķis novilcināt sapulci, lai, iespējams, šajā laikā paspētu realizēt kādus negodprātīgus plānus.

"Vēlamies vērst uzmanību, ka akcionāru sapulce nav būtiska izdevumu pozīcija un, kā zināms, līdzšinējās padomes locekle Irina Maligina 4. septembrī notikušajā akcionāru sapulces laikā ar rakstveida rīkojumu neproporcionāli palielināja kopējo padomes mēneša atalgojumu par 75% – no 40 tūkstošiem eiro uz 70 tūkstošiem eiro mēnesī, tādējādi katrs no četriem padomes locekļiem mēnesī saņem algu apmēram 17 500 eiro apmērā. AS "Olainfarm" padome turpina darboties četru locekļu sastāvā, kas ir prettiesiski. Savukārt uzņēmuma stabilitāti nodrošinās nevis akcionāru sapulču biežums, bet savlaikus sasaukta sapulce, akcionāru paustā griba, saskaņots darbs un tas, ka tā darbību neietekmēs reiderisma shēmu īstenotāji (līdzšinējā AS "Olainfarm" padome)," uzskata Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Viņas norāda, ka akcionāru sapulces datuma izvēle un tīša tās novilcināšana nepārprotami norāda uz esošās uzņēmuma padomes un valdes mērķi – šajā starplaikā, realizējot dažādus plānus, izsaimniekot AS "Olainfarm", tādējādi nodarot zaudējumus visiem akcionāriem, tostarp apdraudot uzņēmuma nākotni. Komerclikuma 291. pants nosaka – Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. "Jau vairākkārt apliecinājies, ka AS "Olainfarm" valde rīkojas padomes cieši vadīta un kā pārvaldes institūcija tā ir bezspēcīga. Tāpēc vēlamies vēlreiz atgādināt par valdes un padomes atbildību likuma priekšā un to, ka rūpīgi izvērtēsim abu rīcību laikā līdz ārkārtas akcionāru sapulcei," uzsver Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

"Šī gada 2. janvārī, ar līdzmantinieču vairākuma lēmumu, veicot izmaiņas SIA "Olmafarm" valdē, no tās atceļot vienīgo valdes locekli Irinu Maliginu, bet viņas vietā ieceļot Milanu Beļeviču, ļāvis operatīvi novērst mēģinājumu Nikas Saveļjevas un Annas Emīlijas Maliginas piederošās vairāku miljonu vērtās akcijas ieguldīt Irinas Maliginas jaundibinātā uzņēmumā SIA "Olfchem", kuru kontrolētu ar reideriem Irinu Maliginu, Pāvelu Rebenoku un Mārtiņu Krieķi saistītās personas (dzīvesbiedri) – Ingus Balandins un Žanete Eihmane," skaidro Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Šajā brīdī viņas vēlas vērsties arī pie mazākuma akcionāriem – ļoti svarīgi, ka viņi ierastos uz plānoto akcionāru sapulci 1. aprīlī, jo viņiem pieder 31% no AS "Olainfarm" akcijām.