Mantinieču kari: raisās strīds par 'Olainfarm' akcionāru sarakstu

Zāļu ražotāja "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks apšauba Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes un Nikas Saveļjevas tiesības lūgt sasaukt kompānijas akcionāru ārkārtas sapulci, taču abas akcionāres uzskata, ka tā ir viltus informācijas izplatīšana.

Rebenoks aģentūrai LETA sacīja, ka pirms ikvienas akcionāru sapulces no biržas depozitārija tiek pieprasīta informācija ar akcionāru sarakstu. Tādējādi viņa rīcībā esot vairāki dokumenti, tostarp akcionāru saraksti, kas datēti 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 11. martā, kuri liecinot, ka Saveljevai un Maliginai nepiederot neviena akcija.

Pēc Rebenoka paustā, tas liekot apšaubīt viņu šogad 8. janvārī izteikto lūgumu par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu. "Tas nozīmē, ka janvārī, kad viņas lūdza sasaukt sapulci, viņām akcijas nepiederēja. Faktiski viņas ir maldinājušas uzņēmumu un sabiedrību, kā arī nepamatoti nomelno uzņēmumu un tā vadību, jo patiesībā viņas ir nekas," teica Rebenoks.

Viņš piebilda, ka pagājušā gada 22. novembra akcionāru sapulcei sagatavotajos dokumentos Baldere-Sisldedze un Saveļjeva bija akcionāru sarakstā, līdz ar to "Olainfarm" valdei nebija pamata prasīt atkārtotu izziņu no depozitārija, taču, kāpēc šobrīd situācija ir mainījusies, viņš nezinot. Rebenoks atzīmēja, ka situācija ir neskaidra, un uzņēmuma juristi vērtēs notikušo.

"Es saprotu, ka šī sapulce sasaukta pilnīgi nepamatoti, jo tiesiska pamata sapulces sasaukšanai nebija," atzīmēja Rebenoks.

Arī "Olainfarm" pārstāve Dana Hasana apstiprināja, ka atbilstoši uzņēmuma rīcībā esošajai informācijai, kas pieprasīta no depozitārija, 2018. gada 31. decembrī "Olainfarm" akcionāru sarakstā nav nedz Maliginas, nedz Balderes-Sildedzes.

Tikmēr Baldere-Sildedze un Saveljevas advokāts Haralds Velmers aģentūrai LETA Rebenoka pausto nosauca par viltus informāciju, jo viņām joprojām piederot uzņēmuma akcijas.

Tostarp Baldere-Sildedze kompānijas padomes priekšsēdētāja pausto nodēvēja par muļķībām. Viņa arī atzina, ka šādas informācijas izplatīšana viņu satrauc, tāpēc viņa vērsīsies "Nasdaq Riga".

Vienlaikus Baldere-Sildedze piebilda, ka Rebenokam nav tiesību izplatīt šādu informāciju. Tāpat Velmers aģentūrai LETA sacīja, ka Saveļjeva joprojām ir uzņēmuma akcionāre.

Vienlaikus advokāts izteica bažas, ka uzņēmums veido augsni, lai nepieļautu akcionāru sapulces notikšanu, kas liek domāt par "neveselīgiem signāliem" no uzņēmuma puses.

Gan Baldere-Sildedze, gan Velmers norādīja, ka tagad jāsagaida depozitārija dati ar akcionāru sarakstu 22. martā.

Nika Saveļjeva un Anna Emīlija Maligina (līdzmantinieces) portālu "Delfi" informēja, ka ir un turpina būt AS "Olainfarm" akcionāres un kategoriski noliedz viltus ziņas par akciju pārdošanu. Viņas norāda, ka "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Rebenoks nodarbojas ar maldinošas informācijas izplatīšanu. Viltus ziņu izplatīšana ir vērtējama kā apzināta provokācija no AS "Olainfarm" un tās esošās padomes puses ar mērķi jebkādiem līdzekļiem nepieļaut izziņoto ārkārtas akcionāru sapulci 1. aprīlī, kurā plānots atcelt esošo AS "Olainfarm" padomi.

"Rebenoks un "Olainfarm" pārstāvji šobrīd spekulē ar maldinošu informāciju, ņemot vērā neaktuālu akcionāru sarakstu. Jāpaskaidro, ka šādus paziņojumus AS "Olainfarm" visticamāk izplata, jo akcionāru sarakstā tiek norādīti akciju nominālie turētāji, piemēram, bankas, līdz ar to, ja speciāli netiek norādīts, akcionāru sarakstā var neparādīties īpašnieks, kā tas ir Nikas Saveļjevas un Annas Emīlijas Maliginas gadījumā," skaidro līdzmantinieces.

Tāpat viņas teic, ka pilns akcionāru saraksts, kuri ir reģistrēti un tiesīgi piedalīties un balsot sapulcē, ir pieejams trīs dienas pirms sapulces. Šajā gadījumā tie ir dati par akcionāriem uz 22. martu. Ņemot vērā izskanējušās ziņas un līdzšinējo "Olainfarm" valdes attieksmi pret notiekošo, akcionāres pauž bažas par iespējamo uzņēmuma valdes rīcību, jo – saskaņā ar Komerclikumā noteikto, uzņēmuma valde ir tā institūcija, kas sastāda atbilstošu "Nasdaq" datiem akcionāru sarakstu. Tātad – uzņēmuma valdes kompetencē ir sastādīt korektu, sniegtajiem datiem atbilstošu akcionāru sarakstu 1. aprīļa sapulcei.

"Reideri izmanto dažādas metodes, lai nepieļautu akcionāru vairākuma balsojumu un jaunas leģitīmas padomes ievēlēšanu, kuras ievēlēšana uzņēmumā nodrošinātu labu korporatīvo pārvaldību. Pāvela Rebenoka rīcība paliek arvien netīrāka, jāšaubās tikai, vai tas kādu vēl spēj pārsteigt. Lai novilcinātu šā brīža padomes locekļu atcelšanu no amata, viņuprāt, acīmredzot, visas metodes tiek uztvertas par lietderīgām. Tā arī šis gadījums, kad mēģināts "paņemt uz muļķi" ar akciju nominālo turētāju minēšanu kā it kā "pierādījumu" akciju pārdošanai," uzsver abas Valērija Maligina mantojuma līdzmantinieces.

"Apliecinām, ka esam īpašnieces un sev piederošās akcijas neesam atsavinājušas. Varam tikai apbrīnot "Olainfarm" šā brīža padomes priekšsēdētāja Pāvela Rebenoka iztēli un viņa vēlmi un centienus noturēties labi apmaksātā pozīcijā," komentē līdzmantinieces.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 1. aprīlī plāno lemt par izmaiņām padomes sastāvā – akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām, par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, kā arī par revīzijas komitejas atsaukšanu, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

Patlaban "Olainfarm" padomē strādā Rebenoks, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un "Olainfarm" bijušā īpašnieka Valērija Maligina, kurš mira 2017. gada decembrī, vecākā meita Irina Maligina.

Minētā akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pamatojoties uz 8. janvārī saņemto Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Balderes-Sildedzes un Maligina meitas Saviļjeva pieprasījuma.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.