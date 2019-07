'Mantinieču kari': tiesa aizliedz divām māsām atsavināt 'Olmafarm' kapitāldaļas

Rīgas rajona tiesa aizliedza nelaiķa Valērija Maligina meitām Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai atsavināt zāļu ražotāja "Olainfarm" lielākā īpašnieka SIA "Olmafarm" kapitāldaļas, apstiprināja tiesā.

Rīgas rajona tiesa 18. jūlijā piemērojusi nodrošinājuma līdzekli Annas Emīlijas Maliginas prasībā par mantojuma sadali – aizlieguma atzīmes ierakstīšanā Uzņēmumu reģistrā (UR), aizliedzot abām vecākajām māsām atsavināt "Olmafarm" daļas.

Kā atzīmēja tiesā, izskatot pieteikumu, tiesnese pieņēmusi lēmumu, nevis spriedumu. Lēmums par piemēroto nodrošinājuma līdzekli nav pārsūdzams, bet nodrošinājuma līdzekļus pēc puses motivēta pieteikuma var atcelt tā pati tiesa, kura nodrošinājusi prasību.

Pieteikums par prasības nodrošinājumu tika pieņemts rakstveida procesā.

Kā norādīja Annas Emīlijas Maliginas aizbildne, "Olainfarm" valdes locekle Signe Baldere-Sildedze, jaunākā meita 19. jūnijā vērsās tiesā ar prasības pieteikumu par tēva atstātā mantojuma sadali, jo ar vecākajām māsām neesot iespējama labprātīga vienošanās.

"Diemžēl visi mēģinājumi trim mantiniecēm labprātīgi vienoties par mantojuma sadali līdz šim nav izdevušies. Irina Maligina un Nika Saveļjeva nav gatavas sarunām un rīkojas destruktīvi - tiek meklēti dažādi iemesli, lai izvairītos un tādējādi novilcinātu kapitāla daļu un pārējā mantojuma sadali, kas pasliktina mantojuma stāvokli un situāciju kopumā. Iet tiesisko ceļu un lūgt tiesu sadalīt mantu, redzu, kā vienīgo risinājumu, un tas arī ir mans tiešs pienākums, aktuāls jautājums, lai šobrīd nodrošinātu Annas tiesības arī reāli saņemt tēva mantojumu," skaidroja Baldere-Sildedze.

Viņa norādīja, ka Anna Emīlija Maligina, lūdzot tiesu nodrošināt prasību bija norādījusi, ka sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta, jo atbildētājas var mēģināt atsavināt kapitāla daļas. Tādējādi Irina Maligina un Saveļjeva varētu veikt darbības pārvaldes institūciju locekļu maiņai un neņemt vērā jaunākās māsas intereses, samazinot "Olmafarm" mantu, kas vienlaikus samazinot arī kapitāla daļu vērtību.

Kā sacīja Baldere-Sildedze, Irina Maligina jau esot mēģinājusi samazināt "Olmafarm" vērtību, tai piederošās "Olainfarm" akcijas ieguldot jaunizveidotā sabiedrībā "Olfchem". Par šo faktu pēc Annas Emīlijas Maliginas likumiskās pārstāves Balderes-Sildedzes iesnieguma šobrīd sākts arī kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Tāpat Baldere-Sildedze apgalvoja, ka Irina Maligina un Saveļjeva jau atsavinājušas praktiski visus no tēva mantotos nekustamos īpašumus sabiedrībām SIA "Pūcēni" un SIA "Dzīvokļi.lv", neinformējot par to jaunāko māsu un nepiedāvājot izmantot likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības. "Turklāt jaunie īpašnieki veic iegādāto īpašumu maiņas darījumus un cēluši prasības tiesās par kopīpašumu izbeigšanu, lai nepilngadīgo līdzmantinieci izstumtu no šiem īpašumiem, pārdodot tos piespiedu izsolē, kā rezultātā nav iespējams saņemt līdzvērtīgu samaksu par īpašumiem. Tas neatbilst nepilngadīga bērna interesēm, un nav pieļaujams," uzsvēra Baldere-Sildedze.

Katrai no trim meitām pieder 33,3% "Olmafarm" akciju.

Kā ziņots, no "Olmafarm" valdes oficiāli atcelta Milana Beļeviča, bet viņas vietā iecelts Pēteris Rubenis, informēja UR pārstāve Dace Zandfelde.

Viņa skaidroja, ka UR saņēma divus atšķirīgus pieteikumus – vienā pieteikumā līdzmantinieku vairākums vēlējās reģistrēt izmaiņas SIA statūtos un dalībnieku reģistrā, ieceļot līdzmantinieku kopīgo pārstāvi, bet otrā pieteikumā – cits līdzmantinieku vairākums vēlējās reģistrēt izmaiņas SIA valdes sastāvā.

Uzklausot sēdē paustos ekspertu viedokļus, UR pieņēma divus lēmumus "Olmafarm" lietā saistībā ar iesniegtajiem pieteikumiem. Attiecībā uz pirmo pieteikumu par kopīgā pārstāvja iecelšanu UR valsts notārs pieņēma lēmumu nereģistrēt pieteiktās izmaiņas par kopīgā pārstāvja iecelšanu, jo šajā gadījumā SIA kopīgo pārstāvi līdzmantinieki varētu iecelt, nevis balstoties uz vairākuma lēmumu, kā norādīts pieteikumā, bet tikai visiem līdzmantiniekiem vienojoties. UR valsts notārs pieņēma arī lēmumu reģistrēt "Olmafarm" jauno valdi.

Aģentūras LETA rīcībā esošais "Olmafarm" divu līdzmantinieču lēmums, kas pieņemts 13. jūnijā, liecina, ka Beļeviča zaudējusi līdzmantinieku vairākuma uzticību, tāpēc ir atcelta no valdes locekles amata.

Beļeviča "Olmafarm" valdē tika iecelta 2019. gada janvāra sākumā.

"Olainfarm" reģistrēta 1991. gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 19,719 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm – Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.