'Marguerite Fund' pārdod 'Conexus' akcijas Japānas kompānijai

Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") akcionārs "Marguerite Fund" pārdos sev piederošos 29,06% "Conexus" akciju Japānas kompānijas "Marubeni" fondam, informēja abu uzņēmumu pārstāvji.

Kompānija "Marguerite" ir parakstījusi akciju pirkuma līgumu ar Japānas kompānijas "Marubeni" kontrolēto "MM Capital Infrastructure Fund 1" par "Marguerite Fund" piederošo 29,06% "Conexus" akciju. Darījuma summa netiek atklāta.

"Noslēdzoties sacīkstes principos balstītam pārdošanas procesam, "MM Capital Infrastructure Fund 1" ir piekritusi iegādāties "Marguerite Fund" meitasuzņēmumam "Marguerite Gas II S.a.r.l." piederošās 29,06% "Conexus" akcijas, ievērojot Enerģētikas likuma un Nacionālās drošības likuma nosacījumus," pausts uzņēmumu paziņojumā.

Pircēju - "MM Capital Infrastructure Fund 1" - pārvalda "MM Capital Partners", ko 2018.gadā nodibināja "Marubeni Corporation", "Mizuho Bank Ltd." un "Asset Management One Co., Ltd." ar mērķi pārvaldīt fondus, kas specializējas ieguldījumos infrastruktūras aktīvos ārpus Japānas.

"Marubeni Corporation" ir Japānas tirdzniecības un investīciju uzņēmums, kas darbojas globāli plašā darījumu spektrā, ieskaitot infrastruktūru, enerģētiku, derīgos izrakteņus, ķīmiju un pārtiku. Tas jau ir veicis ieguldījumus daudzos ar dabasgāzes apgādi saistītos infrastruktūras aktīvos vairākās valstīs.

Paziņojumā medijiem norādīts, ka pēc kļūšanas par "Conexus" akcionāru "MM Capital Infrastructure Fund 1" plāno izmantot "Marubeni" zināšanas un pieredzi no līdz šim veiktajiem ieguldījumiem, lai sniegtu pienesumu veiksmīgai "Conexus" darbībai. Tāpat piebilsts, ka "MM Capital Partners" var arī sniegt atbalstu "Conexus" ilgtermiņa finansējuma piesaistē, izmantojot attiecības ar Japānas finanšu institūcijām.

"Marguerite" finanšu konsultants darījumā bija kompānija "Macquarie Capita. "MM Capital Partners" finanšu konsultants darījumā bija "Ernst&Young".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sertificējusi "Conexus" ar diviem nosacījumiem, kas uzņēmumam jāizpilda līdz 2019.gada beigām.

Šogad sertificēšanā "Conexus" no jauna izvirzītais nosacījums ir nodrošināt, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves autoruzraudzību no 2020.gada 1.janvāra īsteno komersants, kas nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Krievijas "Gazprom" un tā saistītajiem komersantiem.

Savukārt otra nosacījuma, kas tika uzdots pērnā gada sertificēšanas lēmumā, izpildei noteiktais termiņš joprojām ir spēkā, proti, viena šī nosacījuma daļa paredz nodrošināt, ka no 2020.gada 1.janvāra "Gazprom" nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt "Conexus", un komersantam pilnībā jāatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības prasībām.

Šī nosacījuma otra daļa paredz, ka līdz 2020. gada 1. janvārim "Conexus" jānovērš arī interešu konflikta riski, ko rada "Marguerite Gas I S.a.r.l." un "Latvijas gāze" akcionāra "Marguerite Gas II S.a.r.l." vienlaicīga dalība gan "Conexus", gan "Latvijas gāzē".

Tāpat ziņots, ka Krievijas valsts kontrolētais dabasgāzes koncerns "Gazprom" šogad 30.decembrī rīkos tam piederošo 34,09911% "Conexus" akciju izsoli. Akciju paketes sākumcena izsolē būs 79 miljoni eiro, bet minimālā cena - 70 miljoni eiro. Izsoles lejupejošais solis būs viens miljons eiro, bet augšupejošais solis - 500 000 eiro.

"Conexus" tika izveidota 2016. gada decembrī, kad pirms Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas 2017.gadā "Latvijas gāze" tika sadalīta divos neatkarīgos uzņēmumos atbilstoši Eiropas Savienības (ES) regulētā tirgus principiem. Tā rezultātā dabasgāzes pārvades sistēma un Inčukalna pazemes gāzes krātuve, trešā lielāka gāzes krātuve ES, tika nodota "Conexus".

"Conexus" ir slēgta akciju sabiedrība. Kompānijas lielākais akcionārs ir "Augstsprieguma tīkls" (34,36%), kamēr "Gazprom" pieder 34,1%, bet "Marguerite Gas" - 29,06% akciju.