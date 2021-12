Piektdien, 3. decembrī, tiešraidē "Delfi Bizness" Latvijas vadošo uzņēmumu mārketinga vadītāji diskutēs par atziņām, kas radušās pēc pirmā Latvijas mārketinga vides apskata.

Viedokļos dalīsies un diskusijā piedalīsies: Agris Rencis no "Tele2", Liene Krištobane no "Stenders", Mārtiņš Eihmanis no "Virši", Sigita Zemīte no "Swedbank". Diskusiju vadīs: Edgars Pētersons, WKND.

Jāatgādina, ka šogad pirmo reizi, aptaujājot vairāk nekā 100 mārketinga vadītājus no dažādās jomās strādājošiem uzņēmumiem, tapis Latvijas mārketinga vides apskats. Vairāk par tajā gūtajiem secinājumiem lasi šeit.