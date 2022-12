Mārketinga vadītāji meklē jaunus rīkus, nevis kardināli griež budžetus, gatavojoties krīzei

Latvijas Mārketinga Vides apskats šogad tika veidots otro gadu, tā ietvaros aptaujājot gandrīz 200 Latvijas mārketinga profesionāļus. Pētījuma mērķis ir izveidot datos balstītus efektivitātes atskaites punktus, piedāvāt vienotus un pietiekami universālus kritērijus, pēc kuriem mārketinga ekspertiem ir iespēja izvērtēt savas ieceres, idejas un īstenotos projektus.

Pētījuma optimisma indekss tika veidots no trīs rādītājiem – iepriekšējo 12 mēnešu izmaiņu vērtējums, nākamo 12 mēnešu izmaiņu vērtējums, kā arī mārketingam pieejamo resursu izmaiņas nākamajos 12 mēnešos. Indeksa vērtība mārketinga vadītāju vidū ir samazinājusies no 39 pērn līdz 13 šogad. Tomēr, neskatoties uz to, vidēji indekss aizvien ir pozitīvs, kas nozīmē, ka vismaz viens no optimisma rādītājiem ir pozitīvs.