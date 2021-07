'Marketplace' platformā ieguldīti divi miljoni eiro; plāno dubultot sortimentu

Tirdzniecības uzņēmums "Pigu Grupa", kurā iekļaujas arī "220.lv", nepilnos divos gados 'Marketplace' tirdzniecības platformā investējis divus miljonus eiro.

Platformas funkciju un kapacitātes stiprināšana sekmējusi e-pārdevēju piesaisti platformai, to skaitam šobrīd sasniedzot 3000. Tikmēr ar Marketplace ģenerētais apgrozījums mēnesī piedzīvo augšupejošu tendenci, šobrīd sasniedzot 3.1 miljonu eiro, kas ir gandrīz četras reizes vairāk nekā pērn.

Investīcijas "Marketplace" platformā galvenokārt novirzītas IT kapacitātes stiprināšanā, lojalitātes programmas izstrādē, mārketinga risinājumos. Šobrīd tiek strādāts pie IT risinājumiem un cilvēkresursu jaudas kāpināšanas IT un "Marketplace" departamentā, ņemot vērā strauji augošās platformas funkcionālās vajadzības, ko diktē tirgus pieprasījums.

"Gada laikā vietni apmeklē aptuveni 100 miljoni lietotāju, kas nozīmē, ka tirdzniecības centru internetā katru dienu apmeklē vairāki tūkstoši pircēju un tirgotāju. "Marketplace izveides sākumā tirgoto preču skaits sasniedza vidēji 4000 preču vienību, bet šobrīd sortimentu veido vairāk nekā miljons preču. Tieši straujā izaugsme un jau šobrīd sasniegtais apjoms ir viens no faktoriem, kas ietekmē nepieciešamību nodrošināt augstāko IT atbalstu, kas nepieciešams gan maksājumu un platformas drošības risinājumiem, gan piegādēm. IT sistēmas kapacitātes stiprināšana nenoliedzami ir arī mūsu nākotnes prioritāte," informē Raimonds Žilens (Raimondas Žilenas), "Pigu Grupas" "Marketplace" vadītājs.

Pēc apvienošanās ar "Hobby Hall Group" turpmākie "Marketplace" platformas nākotnes plāni ir ambiciozi. Tuvākajos gados tiek plānots palielināt pārdevēju skaitu līdz 10 tūkstošiem, sortimentu iecerēts palielināt līdz diviem miljoniem preču, savukārt vietnes gada apmeklējumu skaits varētu sasniegt tuvu 145 miljoniem apmeklētāju.

"Pigu Grupa", kurai pieder tiešsaistes veikals "220.lv" Latvijā, "Pigu.lt" Lietuvā un "Kaup24.ee" Igaunijā, ir viens no lielākajiem e-komercijas tirgus dalībniekie Baltijas valstīs. "Pigu Grupa" kopskaitā nodrošina darba vieta aptuveni 550 darbiniekiem, gan birojos, gan noliktavās. Kopš 2015. gada "Pigu Grupu" pārvalda viena no lielākajām privātkapitāla investīciju sabiedrībām Centrāleiropā un Austrumeiropā MCI. 2019.gadā uzņēmums izveidoja tirdzniecības platformu "Marketplace", kas darbojas visās trīs Baltijas valstīs, nodrošinot tiešsaistes tirdzniecības centra funkciju.