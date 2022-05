Maršrutā Lietuva – Zviedrija sāk kursēt jauns 'DFDS' prāmis

Savā pirmajā reisā devies Eiropas prāmju operatora "DFDS" jaunākais pasažieru prāmis "Luna Seaways", informē uzņēmuma pārstāvji.

Prāmis pārvadās pasažierus un kravas maršrutā starp Klaipēdu, Lietuvā un Karlshamnu, Zviedrijā.

Prāmis "Luna Seaways" ir jau otrais jaunais "DFDS" prāmis, kas šogad uzsāk reisus Baltijas jūrā. Tā māsas kuģis, "Aura Seaways" gada sākumā sāka veikt pasažieru un kravas pārvadājumus starp Lietuvu un Zviedriju.

"Otra prāmja iekļaušana maršrutā no Klaipēdas Lietuvā uz Karlshamnu Zviedrijā nodrošinās vienmērīgu kravu un pasažieru pārvadājumu Zviedrijas jūras koridorā, kura kapacitāte ir pieaugusi par trešdaļu. Abi jaunie prāmji – "Luna Seaways" un "Aura Seaways" arī būtiski atspoguļo mūsu ilgtspējas mērķi līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 45%. Prāmja CO2 emisijas uz vienu pārvietoto puspiekabi, salīdzinot ar pašreizējiem prāmjiem, ir par 20% mazākas, nekā prāmjiem, kas līdz šim kursēja šajā maršrutā," stāsta Anderss Refsgārds (Anders Refsgaard), "DFDS" viceprezidents un Baltijas reģiona vadītājs.

"Luna Seaways" brauciens no kuģu būvētavas Ķīnā līdz Klaipēdai kopumā ilga 47 dienas. Lai saudzētu vidi un taupītu degvielu, kuģa apkalpe mēroja lielāko daļu no 13 000 jūras jūdžu ceļa izmantojot tikai vienu no četriem galvenajiem dzinējiem uz kuģa, tas padarīja prāmja ceļu līdz Klaipēdai ilgāku, taču videi draudzīgāku.

"Ir paveikts liels darbs, sagatavojot kuģi darbam Baltijas jūrā. Protams, ceļā mūs sagaidīja arī dažādi izaicinājumi. Viens no tiem bija saistīts ar lielo vēju un viļņiem Maltā, kad prāmja apkalpei pievienojās 14 jauni dalībnieki no Lietuvas. Vakarā pastiprinājās vējš un viļņi, tāpēc mums nācās pacelt enkuru un manevrēt, lai bloķētu vēju un apkalpe varētu droši nokļūt uz kuģa, " ar iespaidiem par prāmja pirmo braucienu uz Klaipēdu dalās "Luna Seaways" kapteinis Mindaugas Nosavičius.

Kapteiņa atmiņās paliks arī pāreja zonā, kas slavena ar pirātu uzbrukumiem - Adenas līcī starp Jemenu un Somāliju, līdz pat Eritrejas piekrastei. "Šajā ceļā mūs pavadīja īpaša bruņota apsardze un prāmim tika piemērots īpašs pašaizsardzības režīms ar stingrām procedūrām, lai nodrošinātu prāmja drošību – prāmja klāju sāni tika nožogoti ar dzeloņstieplēm, visas durvis tika aizslēgtas, lielākā daļa gaismu izslēgtas, bet lūkas tika apklātas ar necaurspīdīgu materiālu, lai naktī prāmis izstarotu pēc iespējas mazāk gaismas," atceras Nosavičius.

Jaunos prāmjus apkalpos divas apkalpes no Lietuvas, kur katra komanda sastāvēs no 53 apkalpes locekļiem.

"Luna Seaways" pasažieriem būs pieejami trīs restorāni, trīs bāri, veikals, bērnu rotaļu istaba un plašas publiskās zonas. Salīdzinot ar citiem prāmjiem, šajā prāmī nav sēdvietu salonā, visi pasažieri var uzturēties divvietīgās vai četrvietīgās kajītēs. Prāmis katru dienu kursēs starp Zviedriju un Lietuvu. Izbraucot vakarā, pēc 11 stundu brauciena, kuģis no rīta sasniegs savu galamērķi.