Martā elektroenerģijas cena samazinājusies par ceturtdaļu

Martā vidējā "NordPool" elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 43,55 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir par 26,4% zemāka nekā februārī. Tādējādi tika pārtraukts četrus mēnešus ilgušais elektroenerģijas cenu kāpums, tomēr vēl joprojām tā ir par 81 procentu augstāka nekā pirms gada, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija.

Kopumā Baltijā un Somijā, kā arī Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā (ar kuriem Baltijai ir starpvalstu savienojumi): elektroenerģijas cena ir samazinājusies par 24,2% procentiem. Latvijā un Igaunijā cenas jau otro mēnesi bija identiskas (samazinājums par 26,4% līdz 43,55 EUR/MWh), kamēr Lietuvā samazinājums ir tikai 19% apmērā jeb līdz 48,02 EUR/MWh. Cenu starpību Baltijā izsauca nepietiekamā pārvaldes jauda starp Latviju un Lietuvu noteiktās diennakts stundās un Baltkrievijas – Lietuvas elektroenerģijas importa robežas slēgšana ar pagājušā gada 4. novembri, kā rezultātā kopējā Lietuvas spēja importēt elektroenerģiju un diversificēt piegādes no kaimiņvalstīm ir mazinājusies.

Apskatot elektroenerģijas cenas Baltijā, jāņem vērā, ka kopējais elektroenerģijas cenu līmenis, salīdzinot ar pagājušo gadu, Skandināvijā ir pieaudzis un tas ir saistāms ar pagājušā gada decembrī atklāto jūras kabeli no Norvēģijas uz Vāciju, kā rezultātā radās iespēja eksportēt vairāk elektroenerģijas uz valstīm, kur cena ir augstāka. Lai gan martā, salīdzinot ar februāri, kāpums vairs nav novērojams, tirgus pārdales dēļ vērojama lielāka Somijas ietekme Baltijā – Latvijas un Igaunijas cenas tuvinās Somijas līmenim, martā pieaugot abu "EstLink" (Somijas – Igaunijas) jūras kabeļu noslodzei līdz 72% jeb par 21 procentpunktu, kamēr "NordBalt" (Zviedrija – Polija) kabeļa noslodze martā bija 44%, kas, salīdzinājumā ar februārī, ir samazinājusies par 27 procentpunktiem. Ņemot vērā pietiekamās pārvades jaudas starp Latviju un Igauniju pēc abu valstu trešās starpsavienojuma atklāšanas šī gada janvārī, pirmo reizi kopš 2016. gada decembra Latvijā ir novērojama zemāka mēneša vidējā elektroenerģijas cena nekā Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā.

Martā vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 43,55 EUR/MWh un, salīdzinājumā ar februāri, cena samazinājās par 26,4%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada martu, kad tā bija 24.02 EUR/MWh, cena ir palielinājusies par 81%. Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 18,44 EUR/MWh līdz 63,74 EUR/MWh. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 99.9% no visām mēneša stundām. Savukārt, salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 68% no marta stundu skaita. Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienāda ar Latvijas cenu 74%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 77% no mēneša stundu skaita.