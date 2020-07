AS "Olainfarm" padome 21. jūlijā saņēmusi iesniegumu par amata atstāšanu no līdzšinējā valdes locekļa Mārtiņa Pūriņa, viņš turpinās pildīt amata pienākumus līdz 2020. gada 1. augustam, teikts paziņojumā medijiem.

Pūriņš "Olainfarm" valdē darbojās kopš 2019. gada 4. aprīļa.

"Šodien saku paldies par nozīmīgo darbu, kas paveikts strādājot "Olainfarm" valdē valdes loceklim Pūriņam, pateicībā par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, par ekspertīzi viedo risinājumu ieviešanā uzņēmuma darbībā un viņa pūlēm un enerģiju pārmaiņu vadības procesos. Es visas padomes vārdā novēlu panākumus un izdošanos turpmākajos profesionālajos izaicinājumos," uzsver "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

"Olainfarm" valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess un valdes locekļi Milana Beļeviča, Raimonds Terentjevs, Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Zane Kotāne.

AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS "Olainfarm" produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

"Olainfarm" koncerna auditētais apgrozījums 2019. gadā bija 137,219 miljoni eiro, kas ir par 10,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 23,628 miljoni eiro. Vienlaikus paša "Olainfarm" apgrozījums pērn bija 104,363 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 12,2% salīdzinājumā ar 2018. gadu, bet kompānijas peļņa palielinājās 2,5 reizes un sasniedza 22,239 miljonus eiro, leicina LETA arhīvs.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

"Olainfarm" koncernā ietilpst "Silvanols", aptieku tīkls SIA "Latvijas aptieka", elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs "Tonus Elast", zāļu tēju un ārstniecības augu pulveru ražotājs SIA "NPK Biotest", ārstniecības iestādes SIA "Klīnika DiaMed" un SIA "OlainMed", kā arī ekokosmētikas ražotājs SIA "Kiwi Cosmetics".

"Tonus Elast" ražo augstas kvalitātes elastīgos medicīniskos izstrādājumus.

"Olainfarm" piederošajā aptieku tīklā "Latvijas aptieka" 2019.gadā darbojās 68 aptiekas 20 Latvijas pilsētās.