Mārtiņš Rītiņš kopā ar Emīlu Jakrinu nodibinājuši jaunu uzņēmumu

Starp pirmdien, 29. jūnijā, reģistrētajiem 26 jaunajiem uzņēmumiem reģistrēts arī SIA "Vincents restorānu serviss". Uzņēmuma dalībnieki ir Emīls Jakrins (40%), šefpavārs Mārtiņš Ints Rītiņš (20%), Andris Riekstiņš (20%) un Mona Martinsone (20%). Visas četras personas reģistrētas kā SIA "Vincents restorānu serviss" patiesās labuma guvējas, informē "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par pirmdien reģistrētā "Vincents restorānu serviss" valdes priekšsēdētāju iecelts Rītiņš, savukārt valdes locekļu amatus ieņems Jakrins, kā arī SIA "Vincents" un SIA "LDV Constructions" valdes locekle Lolita Jēkabsone.

Jaunreģistrētā uzņēmuma reģistrētais un arī apmaksātais pamatkapitāls ir 2,8 tūkstoši eiro, bet tā juridiskā adrese ir Kārļa Ulmaņa gatve 114A, Rīgā. Šajā adresē, pēc "Lursoft" datiem, atrodas arī SIA "LDV Construction", kura līdzīpašnieks ir Emīls Jakrins, kā arī nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas uzņēmums SIA "009IN".

Jau vēstīts, ka 2017. gadā pēc 23 gadu darba savu vietu restorānā "Vincents" pameta šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Taču tālākais nebūt neizvērtās tā, kā viņš bija cerējis. Lēmumu aiziet viņš pieņēmis pats, jo vēlējies jaunu aicinājumu, tomēr viss nebūt nav izdevies tā, kā cerēts.

Savukārt šā gada jūnijā Rītiņš paziņoja, ka atgriezīsies "Vincenta" komandā, lai 1. septembrī atklātu jaunu restorānu, vēsta brīvdienu žurnāls "Vakara Ziņas". "Esmu atgriezies pie savas ģimenes ‒ "Vincenta" komandas ‒ ar vēl viedāku redzējumu un vīziju par to, kā augt vēl augstāk. Laiki mainās, es arī. Ir bijuši vakari, kad, licis galvu uz spilvena, prātoju par to, vai izdarīju pareizo lēmumu, aizejot no "Vincenta". "Vincenta" stāsts ir par mūžīgu klasiku, kas mainās, nezaudējot būtību," izdevumam teica Rītiņš.

Jaunais restorāns iecerēts kā neformālāks un publikai pieejamāks. Tajā tiks pasniegti dažādu valstu ēdieni, atsevišķa ēdienkarte būšot arī veģetāriešiem. Rītiņš vēlas "Vincenta" restorānu padarīt par vēl nozīmīgāku daļu Latvijas viesmīlības un restorānu kultūrā. Jaunā iestāde durvis vērs šī gada 1. septembrī, vēsta "Vakara Ziņas".