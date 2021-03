Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības izmaksas – 11,9 miljoni eiro

Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" jaunā ēka nosvinējusi spāru svētkus. Būvniecības darbi tika uzsākti pagājušā gada jūlijā, būvējot vienu no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā, informē Mārupes novada domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunais bērnudārzs būs lielākais novadā, nodrošinot iespēju pirmsskolas izglītību apgūt 384 mazajiem mārupiešiem.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs komentē: "Jaunais bērnudārzs būs otrās mājas gandrīz 400 mazajiem mārupiešiem un vienlaikus būtisks ieguldījums pašvaldības izglītības sistēmas kapacitātes paaugstināšanā. Mārupes pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām, kurā ir augsti dzimstības rādītāji, līdz ar to pašvaldībai nepārtraukti nākas domāt risinājumus, lai mazos mārupiešus varētu nodrošināt ar iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Šis projekts ir īpašs arī ar to, ka tajā tiks izmantotas būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku. Energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā ir prioritāte un tiek izmantoti, projektējot un būvējot visus jaunos infrastruktūras objektus."

SIA "Velve" valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens informē: "Līdz šim esam veikuši metāla nesošo konstrukciju izbūvi un uzmūrējuši ēkas sienas, bet šobrīd notiek darbi pie ārējo stikloto konstrukciju montāžas, inženiertīklu montāžas, fasādes siltināšanas, kā arī iekšsienu apmešana un grīdu izbūves."

Bērnudārza 6200 kvadrātmetru plašo telpu apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem un nākotnē tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu gan elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens uzsildīšanai.

Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Jaunās ēkas būvdarbus veic SIA "Velve". Ēku projektēja SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs", bet būvuzraudzību īsteno SIA "Marčuks".

Foto: Mārupes novada dome/Publicitātes foto

Šis ir otrais pašvaldības objekts, kas tiek realizēts būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) vidē, sniedzot iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot un realizēt būvprojektu. Pirmais BIM vidē realizētais projekts bija pagājušajā gadā atklātais Mārupes pamatskolas jaunais korpuss, tāpat, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izstrādāts arī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves projekts, kura realizācija tiks uzsākta šogad.