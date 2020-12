'Maxima' atsevišķu veikalu darba laiku pagarina līdz 24:00

Ņemot vērā svētku dienu grafiku un valdības liegumu iegādāties dažādas preces svētku dienās un brīvdienās, "Maxima" pagarinājusi atsevišķu veikalu darba laiku līdz plkst. 24:00, tādējādi kliedējot pircēju blīvumu veikalos, liecina tās sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmssvētku periodā, no 21. līdz 23. decembrim, kā arī no 28. līdz 30. decembrim atsevišķos "Maxima XX" veikalos darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz 23:00, savukārt lielākajos "Maxima XXX" veikalos no plkst. 8:00 līdz 24:00.

"Pēc valdības ierobežojumu ieviešanas, aizliedzot veikalos brīvdienās un svētku dienās tirgot virkni produktu kategoriju, pirms un pēc brīvdienām bija vērojams būtisks klientu pieplūdums. Brīdī, kad stājās spēkā jaunie noteikumi, pirmdienā un piektdienā iedzīvotāji iegādājas ievērojami vairāk nepārtikas preču, piemēram, mājsaimniecības (+50%) un rūpniecības preces (+19%), kā arī vērojams pieprasījuma pieaugums arī alkohola un tabakas izstrādājumu kategorijās, salīdzinot ar nedēļu iepriekš," norāda "Maxima Latvija" personāla vadības un tirdzniecības tīklu direktore Gunita Ķiesnere.

"Maxima" aicina maltītēm un svētku svinībām nepieciešamo pirkumu iegādi veikt savlaicīgi. "Izmantojot platformu "barbora.lv", visas "Maxima" preču grupas ir iespējams pasūtīt un saņemt arī brīvdienās," piebilst Ķiesnere.

SIA "Maxima Latvija" Latvijā darbojas ar 176 veikaliem, no kuriem 139 ir "X", 24 ir "XX" un 8 ir "XXX" formāta veikali, kā arī 5 ir "Maxima Express" veikali.