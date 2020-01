'Maxima Latvija' valdi atstājusi Kristīne Āboltiņa

Pagājuša gada pēdējā darba dienā, 30. decembrī, izmaiņas reģistrētas mazumtirgotāja SIA "Maxima Latvija" valdes sastāvā, liecina "Lursoft" informācija.

No uzņēmuma valdes locekles amata atcelta Kristīne Āboltiņa, kura mazumtirdzniecības tīkla valdē amatu ieņēma kopš 2017. gada 1. septembra.

Lursoft esošā informācija liecina, ka Kristīne Āboltiņa savulaik bijusi SIA "Jysk Linnen'n Furniture", SIA "The Pier", SIA "Do It" un citu uzņēmumu valdēs, savukārt patlaban Kristīne Āboltiņa ieņem amatu tikai sev piederošā tirgus un sabiedriskās domas izpētes uzņēmumā SIA "Triada Consulting".

SIA "Maxima Latvija" valdē amatus ieņem Andris Vilcmeiers, Viktors Troicins, Jānis Vanags, Valdis Zeps un Gunita Ķiesnere.

2018. gadā tirgotāja apgrozījums pieauga līdz 776,62 miljoniem eiro, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 21,92 miljoni eiro. Pēc 2018. gada apgrozījuma SIA "Maxima Latvija" bijusi ceturtais lielākais uzņēmums Latvijā.