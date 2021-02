'Maxima' veikalos lielāka cilvēku plūsma nekā ierasts; 'top!' veikalos būtisks pieplūdums nav vērojams

Daļā veikalu, kuros no šodienas iespējams iegādāties visu preču klāstu, vērojama pastiprināta pircēju pieplūde, stāsta veikalu pārstāvji.

"Maxima" veikalos pirmajā dienas daļā ir vērojama lielāka cilvēku plūsma uz veikaliem nekā ierasts, stāsta "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

"Tomēr svarīgi atzīmēt, ka ar jaunajiem tirdzniecības ierobežojumiem vēl vairāk, teju uz pusi, samazināts klientu skaits, kas var atrasties veikalā un kolēģi seko līdzi, lai šis jaunais valdības ierobežojums netiktu pārkāpts. Tas atsevišķos gadījumos ir radījis nepieciešamību īslaicīgi veikalu slēgt, lūdzot klientus uzgaidīt ārpus veikala telpām," viņa saka.

"Ņemot vērā ārā valdošo salu, pirms došanās uz veikalu, aicinām pircējus silti saģērbties, lai nepakļautu sevi riskam, piemēram, sasaldēties. Pēc pirmajiem novērojumiem lielāks pieprasījums vērojams tādās kategorijās kā, piemēram, rūpniecības un saimniecības preces, virsdrēbes, apavi un citas, kas ir ļoti ikdienišķas iedzīvotāju vajadzības. Vēlētos atzīmēt, ka preces pietiks visiem, tāpēc lūgums uz veikalu doties pēc luksofora principa – mazāk cilvēku ir tieši no rīta un vakarā, lai nav lieki jāsalst pie veikala durvīm, " skaidro Dupate-Ugule.

"Pirmie novērojumi liecina, ka cilvēku pieplūdums veikalos "top!" nav lielāks kā pagājušajā pirmdienā, 1. februārī," stāsta SIA "Iepirkumu grupa" mārketinga direktore Ilze Priedīte.

"Vēl aizvien novērojam cilvēku negācijas par to, ka obligāti jāizmanto iepirkumu groziņš vai rati pat tad, kad veikala apmeklētājs vēlas iegādāties vienu preci. Skaidrojošais darbs darbiniekiem ir papildus slogs ikdienas darba pienākumiem un pastāvošajai situācijai, taču, protams, to apzinīgi veicam, lai samazinātu iespēju cilvēkiem saslimt ar Covid-19. Tāpat jāpiemin, ka Zemgalē veikalos "top!" bijušas Valsts policijas pārbaudes," informē Priedīte.

Lielākais izaicinājums, pēc viņas teiktā, brīvdienās bija epidemioloģijas drošības prasību sagatavošana tirdzniecības vietā, veikt pārrēķinus un ieviest pieļaujamo cilvēku skaitu 200 veikalos visā Latvijā. "To paveicām un tas nozīmē, ka nodrošinām ne mazāk kā 25 m2 vienam apmeklētājam no publiski pieejamās tirdzniecības zāles platības. Tāpat brīvdienās ieviesām iekšējās kontroles sistēmu, atbildību dalījumu un pienākumus saistībā ar jaunajām prasībām un kontroles mehānismu plūsmas regulēšanai pie ieejas/izejas iekštelpās un ārtelpās," stāsta Priedīte.

Jau ziņots, ka valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šodienas tiks sākta pakāpeniska pāreja uz to, nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.

Papildu drošības prasības, tajā skaitā samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetri un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

EM aicina iedzīvotājus rūpīgi sekot norādēm pie ieejām tirdzniecības vietās, kā arī iepērkoties vadīties pēc tirgotāju norādījumiem.