Mazumtirgotāji līdz šim saviem darbiniekiem nav konstatējuši saslimšanu ar Covid-19

Mazumtirgotāji Covid-19 pandēmijas laikā saviem darbiniekiem nav konstatējuši nevienu saslimšanas gadījumu ar Covid-19, norādījuši mazumtirgotāju pārstāvji.

"Narvesen Baltija" valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena sacīja, ka papildus ieviestajiem drošības pasākumiem visiem "Narvesen Baltija" darbiniekiem jau līdz šim nodrošināta iespēja veikt uzņēmuma apmaksātas Covid-19 analīzes.

Dovidena uzsvēra, ka gan "Narvesen Baltija", gan tās franšīzes ņēmēji atzinīgi vērtē valdības pieņemto lēmumu, un franšīzes ņēmēji izsniegs darba devēja nosūtījumu uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm visiem tirdzniecības vietu darbiniekiem, kas vēlēsies veikt pārbaudi.

Tāpat Dovidena atklāja, ka patlaban neviens saslimšanas gadījums uzņēmumā nav konstatēts. Viņa atzīmēja – lai pasargātu darbiniekus un klientus, visās "Narvesen" tirdzniecības vietās uzturēti visaugstākie higiēnas standarti, ievērojot atbildīgo iestāžu pieņemtos drošības pasākumus.

"Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine norādīja, ka veikalu tīklā "Elvi" patlaban nav bijuši gadījumi, ka būtu radušās pamatotas aizdomas par darbinieku saslimšanu ar Covid-19. Pēc viņas teiktā, ārkārtējās situācijas sākumā daži darbinieki, kas nesen bija atgriezušies no ārvalstīm, drošības apsvērumu dēļ pavadīja laiku pašizolācijā, taču visi cilvēki atgriezušies ierastajā darba ritmā un pagaidām neviens potenciāls Covid-19 slimnieks "Elvi" veikalu darbinieku vidū nav konstatēts.

Vārtukapteine uzsvēra, ka tirdzniecības darbinieki ir paaugstināta riska grupa, jo nekad nevar būt droši, vai visi veikala apmeklētāji ir godprātīgi un klientu vidū nav kāds, kas klaji neievēro drošības noteikumus un dodas uz veikalu sasirdzis ar jauno koronavīrusu.

"Veselības ministrijas lēmums paplašināt prioritāri testējamo personu loku, iekļaujot tajā tirdzniecības darbiniekus, ir vērtējams atzinīgi. Tieši pārtikas veikali ir tās vietas, ko cilvēki šajā laikā apmeklē visbiežāk, jo pārtika un pirmās nepieciešamības preces cilvēkiem ir vajadzīgas visu laiku," norādīja Vārtukapteine.

Viņa pauda cerību, ka šo iespēju "Elvi Latvija" kā darba devējiem nāksies izmantot iespējami reti, tomēr sabiedrības veselībai ir kritiski svarīgi, lai aizdomu gadījumā tirdzniecības darbinieki var ātri un operatīvi nodot nepieciešamās analīzes un pārliecināties par savu veselības stāvokli.

"Maxima Latvija" uzņēmuma vadītājs Viktors Troicins pauda gandarījumu par Veselības ministrijas lēmumu nodrošināt bezmaksas testēšanu veikalu darbiniekiem. Viņš uzsvēra, ka veikalu darbiniekiem patlaban ir vitāli svarīga loma, nodrošinot primārās preces un pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, un šāds Veselības ministrijas lēmums ir svarīgs ilgtermiņā – situācijai saasinoties, "Maxima Latvija" darbinieki var būt pārliecināti, ka saņems vajadzīgo atbalstu gan no darba devēja, gan no veselības aprūpes iestādēm.

Viņš atklāja, ka "Maxima Latvija" darbinieki atbildīgi pilda savus pienākumus un līdz šim nav saņemta informācija par kādu saslimšanas gadījumu uzņēmumā. Pēc Troicina paustā, tas skaidrojams ar virkni preventīviem pasākumiem, kas pieņemti uzreiz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī.

"Rimi Latvia" personāla vadītāja Gundega Kirilka pastāstīja, ka no marta "Rimi" apmaksā Covid-19 pārbaudes analīzes saviem darbiniekiem, ja tas ir nepieciešams. Kopš ģimenes ārsti var nosūtīt savus pacientus uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm, mazumtirgotājs informē savus darbiniekus par šo iespēju un rekomendē vērsties pie ģimenes ārsta pēc nosūtījuma uz analīzēm, ja darbiniekam ir augšējo elpceļu saslimšana.

Tāpat viņa atklāja, ka patlaban nevienam no "Rimi" darbiniekiem vīrusa klātbūtne organismā nav apstiprināta. "Ja darbiniekam ir aizdomas par saslimšanu vai kontaktu ar vīrusa skartu cilvēku, mūsu darbinieki ievēro pašizolāciju vai karantīnu. Tie darbinieki, kas šobrīd ievēro karantīnu, ar Covid-19 slimniekiem kontaktējušies ārpus darba vietas," skaidroja Kirilka.

Jau ziņots, ka valdībai pieņemot lēmumu, ka būtu jātestē arī tirdzniecības nozarē strādājošie, patlaban vēl tiek lemts par konkrētu veidu, kā to darīt, tomēr viens no variantiem būtu ieviest izbraukuma mobilās Covid-19 testu ņemšanas vietas pie tirdzniecības centriem.

"Par to šobrīd kolēģi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) runā ar tirdzniecības pārstāvjiem, ar nozares asociāciju, un mēs apsveram vairākus variantus, arī par to, ka varētu būt izbraukuma mobilās testu ņemšanas vietas pie lielākiem tirdzniecības centriem, lai to varētu izdarīt maksimāli ērti," otrdienas, 14. aprīļa, preses konferencē klāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Ņemot vērā, ka viens no pašreizējiem mērķiem ir nodrošināt relatīvi augstu testēšanas apjomu, pirms jaunu grupu iekļaušanas testējamo sarakstā, būtu jānogaida aptuveni divas dienas, kuru laikā testēšanas apjomi varētu pieaugt līdz tiem, kas bija novērojami pirms Lieldienu brīvdienām, prognozēja Viņķele.