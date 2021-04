'McDonald's' restorānu tīkla pārvaldītājs Latvijā audzējis apgrozījumu

Ātrās ēdināšanas restorānu "McDonald's" īpašnieks SIA "Premier Restaurants Latvia" pagājušajā gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 45,13 miljoniem eiro, kas ir par 2% vairāk nekā 2019.gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Iesniegtajā gada pārskatā pieejamā informācija rāda, ka no kopējā SIA "Premier Restaurants Latvia" apgrozījuma 26,06 miljonus eiro devuši ieņēmumi no pārtikas produktu pārdošanas, bet 18,89 miljonus eiro – ieņēmumi no distribūcijas centra pakalpojumiem. Latvijas tirgus uzņēmumam aizvadītajā gadā nodrošinājis 26,52 miljonus eiro, 10,16 miljonus eiro - Lietuvas, bet 7,45 miljonus eiro – Igaunijas tirgus.

2020.gadu SIA "Premier Restaurants Latvia" noslēdzis ar 2,23 miljonu eiro peļņu.



"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka SIA "Premier Restaurants Latvia" pagājušajā gadā ar darba vietām nodrošināja 854 darbiniekus un nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 6,83 miljonus eiro.

Nīderlandē reģistrētajam Premier Capital B.V. piederošajam SIA "Premier Restaurants Latvia" šobrīd ir 20 aktīvas struktūrvienības.