Mēbeļu ražotājs 'Marks M' sācis realizēt savu produkciju Lielbritānijā

Mēbeļu ražotājs "Marks M" šogad sācis realizēt sava zīmola "Heavens" produkciju Lielbritānijā, pastāstīja uzņēmuma īpašnieks Juris Griķis.

"Marks M" mērķis ir izplesties ar savu zīmolu "Heavens" sākotnēji Baltijā, pie kā norit darbs. Pēcāk iecerēts virzīties uz jauniem tirgiem Eiropā, tostarp Beļģiju, kurā uzņēmums eksportēja mēbeles jau pirms diviem gadiem, un Lielbritāniju, kur "Marks M" šogad sācis realizēt sava zīmola produkciju.

Viņš piebilda, ka "Marks M" Beļģijā un Lielbritānijā ir atradis kompānijas, kas gatavas laist iekšā tirgū zīmola "shop in shop" jeb veikals veikalā sekciju. "Tevi sāk uztvert par nopietnu spēlētāju, tā ir atpazīstamība, prestižs," sacīja Griķis, atzīstot, ka šogad plānots audzēt arī eksporta īpatsvaru. Tāpat kompānija plāno stabilu izaugsmi vietējā tirgū.

Uzņēmuma īpašnieks arī atzīmēja, ka Baltijas tirgū uzņēmums joprojām strādā pie atpazīstamības veicināšanas, kā arī stāstu veidošanas kompānijas zīmoliem, ko piepilda ar jaunām idejām.

"Šogad plānojam izlaist jaunu mīksto mēbeļu sēriju, kas būs ļoti ērta un skaista. Sākumā tie būs pieejami vietējā tirgū. Vietējā tirgū ir drošāk eksperimentēt, ja kaut kas nesanāk, mēs ļoti vienkārši to varam izlabot. Formula ir iet ar jaunu lietu produktu vecā tirgū un ar vecu produktu preci jaunā tirgū. Jaunas lietas no sākuma vajag parādīt savējiem, lai viņi tās novērtē, vai nu paslavē vai nopeļ un tad, kad tā sevi ir attaisnojusi Latvijā, to var piedāvāt ārvalstīs," pastāstīja Griķis.

Saskaņā ar "Marks M" pagājušā gada finanšu pārskata vadības ziņojumā pausto, kompānijas apgrozījums eksportā 2018.gadā veidoja 260 800 eiro, kas ir 9% no kompānijas kopējā apgrozījuma. Tostarp 33% no ārvalstīs realizētās produkcijas kompānija pārdeva Lietuvā, 18% – Norvēģijā, 17% – Šveicē, bet 9% – Igaunijā.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Marks M" apgrozījums pagājušajā gadā bija 2,826 miljoni eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva peļņu 153 144 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Kompānija ir reģistrēta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2844 eiro. "Marks M" vienīgais īpašnieks ir Juris Griķis. Uzņēmums strādā ar četriem zīmoliem – "Nakts mēbeles", "Pils matrači", "Heavens" un "Stay", liecina informācija kompānijas mājaslapā.