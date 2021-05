Mediju aģentūru 'PHD Latvia' vadīs bijusī 'Tilde' komunikāciju direktore Annija Spēka

Aģentūru holdinga Omnicom Media Group (OMG) mediju aģentūru "PHD Latvia" turpmāk vadīs Annija Spēka, sacīts uzņēmuma paziņojumā presei.

Iepriekš Annija Spēka strādājusi par mārketinga un komunikācijas direktori valodu tehnoloģiju uzņēmumā "Tilde", bijusi reklāmas aģentūras "MLTPLY" partnere, izglītību guvusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, studējot integrēto komunikāciju un reklāmu, kā arī BCS (The Chartered Institute for IT) apgūstot lietotāju pieredzes nianses.

"PHD Latvia" ir starptautiska mediju aģentūru tīkla pārstāvniecība Latvijā, vairākkārtīgi tikusi apbalvota reklāmas festivālos un noteikusi Latvijas drosmīgākos zīmolus. Spēka ieņems "PHD Latvia" izpilddirektores posteni no 17. maija.

PHD ir starptautiska mediju aģentūra ar vairāk nekā 100 birojiem un 6000 darbiniekiem pasaulē. PHD Latvijā strādā kopš 2006. gada, apkalpojot nozīmīgus reklāmdevējus ("McDonalds", "LG Electronics", TET u.c.) un nodarbinot grupas ietvaros vairāk kā 30 darbiniekus. Pērn SIA PHD Latvija" nodokļos samaksājusi 141.52 tūkstošus eiro. PHD ir daļa no aģentūru holdinga "Omnicom Media Group" . Uzņēmuma akcijas kotējas Ņujorkas starptautiskajā biržā (NYSE: OMC).