'Mego' un 'Vesko' izdevies kāpināt apgrozījumu un peļņu

Mazumtirgotāju kooperācija SIA "Baltstor", kas apvieno 95 mazumtirdzniecības uzņēmumus, 2021.gadā apgrozījusi 46,54 miljonus eiro, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa datiem.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums audzis nebūtiski – par 217,8 tūkst. eiro. Vienlaikus SIA "Baltstor" peļņa palielinājusies no 108,83 tūkst. eiro 2020.gadā līdz 267,27 tūkst. eiro pērn.

Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA "Baltstor" skaidro, ka 2021.gadā tas nedaudz samazinājis savu sadarbības partneru skaitu, un pagājušā gada noslēgumā kopējais tirdzniecības vietu skaits sasniedza 416.

"Galvenais uzsvars 2021.gadā tika likts tieši uz sadarbības partneru kopēju preču iepirkumu, veikalu pārkārtošanu atbilstoši esošajiem tirdzniecības standartiem un Covid-19 situācijai, merčendaizinga principu ievērošanu veikalu plauktos, kā arī uz vienota sortimenta izstrādi saskaņā ar veikala kategorijām," vadības ziņojumā norādījusi SIA "Baltstor", piebilstot, ka liela vērība pievērsta arī lojalitātes programmas īstenošanai.

Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums piemin arī jaunatvērto veikalu ķēdi "Lidl", kuras klāsts aptver daudzus produktus ekonomiskajā klasē, jo tas vienlaikus ar Covid-19 ierobežojumiem sagādāja problēmas ar pircēju plūsmas sadalījumu. "Lielveikali sāk cenu karus ar "top" precēm regulārajā tirdzniecībā, līdz ar "Lidl" ķēdes ienākšanu tirgū. Šādas preces tiek tirgotas ar zemu uzcenojumu," lasāms SIA "Baltstor" vadības ziņojumā.

"Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka SIA "Baltstor" patiesie labuma guvēji ir Tamāra Smalovaja un Mihails Šuliks. Pērn uzņēmumā bija nodarbināti 89 strādājošie.

Lielākie SIA "Baltstor" partneri ir Latvijā labi zināmie mazumtirdzniecības tīkli "Mego" un "Vesko". Mazumtirdzniecības veikalu platības svārstās no 100 m2 un pat vairāk kā 1900 m2. Veikalu sortiments atkarībā no tirdzniecības vietas ir no 7000 līdz pat 15 tūkst. preču vienībām, šādas ziņas atrodamas "Baltstor" mājaslapā.