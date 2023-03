Meklēs risinājumus atalgojuma atšķirības mazināšanai starp sievietēm un vīriešiem

"Novatore Impact Summit" ietvaros 8. martā sāksies ideju sprints atalgojuma plaisas mazināšanai starp vīriešiem un sievietēm. Pasākums notiks sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu "Accenture", un tajā piedalīsies 16 dažādu jomu biznesu vadītājas un ekspertes, lai radītu inovatīvus risinājumus atalgojuma jautājumam.

Saskaņā ar "Eurostat" datiem algas atšķirība Latvijā starp vīriešiem sievietēm 2020. gadā bijusi 22,3%[1], kamēr vidēji Eiropā tie ir 13%. 2021. gadā, pateicoties valsts atbalsta pasākumiem pandēmijas seku samazināšanai, situācija uzlabojusies un plaisa samazinājusies līdz 14,6%[2], taču joprojām Latvija saglabā pēdējo vietu Eiropas Savienībā (ES)[3].

Atalgojuma plaisa (no angļu valodas – pay gap) ir pasaulē pieņemts standarts, kā salīdzina darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. To aprēķina kā starpību starp vīriešu un sieviešu vidējo bruto izpeļņu stundā.

"Latvijā laika posmā, kad vīrietis nopelna vienu eiro, sieviete – tikai 85 centus. Neskatoties uz to, ka sievietēm nereti ir augstāka izglītība un kvalifikācija, viņas strādā zemāk atalgotu darbu un daudz biežāk pilda pienākumus, kas vispār netiek atalgoti – veic mājas darbus, aprūpē bērnus, nereti arī vecākus. Pastāv augsti atalgoti "vīriešu" amati, piemēram, tehnoloģiju jomā, un zemi atalgoti "sieviešu" amati - izglītībā un sociālajā sfērā. Arī biznesā sievietes mazāk ieņem vadošos amatus, piemēram, "Lursoft" dati liecina, ka no Top 500 uzņēmumiem vien aptuveni ceturtā daļa no valdes locekļiem ir sievietes.

Diemžēl Eiropas Savienībā (ES) esam līderpozīcijās negatīvā nozīmē. Nevienlīdzīgā attieksme ietekmē arī sieviešu dzīves kvalitāti ilgtermiņā, jo atsaucas uz pensijas apmēru. Jāņem vērā, ka sieviešu paredzamais dzīves ilgums par gandrīz 10 gadiem pārsniedz vīriešu dzīvildzi. Arī ES šo atzinusi par nozīmīgu problēmu un plāno ieviest jaunus noteikumus par darba samaksas pārredzamību, taču mēs nevēlamies gaidīt ES iniciatīvas, bet uzlabot situāciju jau šobrīd, meklējot tieši Latvijai piemērotus risinājumus," saka "Novatore" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Idejas meklēs pēc radošās domāšanas principa

Risinājumu meklēšanā izmantos radošās domāšanas (no angļu val.- design thinking) principus, un ar ideju sprinta rezultātiem iepazīstinās "Novatore Impact Summit" ietvaros 27. aprīlī.

""Accenture" darbinieki ikdienā ir raduši palīdzēt klientiem risināt dažādas problēmas, lietojot mūsdienu metodikas, kas salīdzinoši īsā laikā atļauj atrast iespējamos risinājumu variantus. Mūsu pienesums ideju sprintam ir pielāgot mūsdienu metodoloģijas tā, lai divu darba sesiju laikā, strādājot grupās, iegūtu darbības plānu, kas aptver gan laika grafiku, gan atbildības sadalījumu. Darba procesā mēs dalīsimies arī ar uzņēmuma pieredzi, jo vienlīdzības principi ir mūsu darbības pamatā. Dažas aktivitātes var īstenot salīdzinoši ātri, bet dažas tiks risinātas gadu garumā. Būs aktivitātes, uz kurām mēs mudināsim sievietes darboties patstāvīgi, bet citas aktivitātes varēs īstenot tikai ar darba devēju un valsts iestāžu palīdzību," skaidro "Accenture" Iekļautības un dažādības sponsore Baltijā Alda Zeiļa.

Ideju sprinta mērķis – radīt piedāvājumu politikas nostādnēm, lai mazinātu atalgojuma atšķirību starp dzimumiem.

Gandrīz puse saskārusies ar dzimumu nevienlīdzību

"Novatore Baltijas dzimumu līdztiesības barometra 2022" dati liecina:

● 44% Baltijas iedzīvotāju atzīst, ka ir saskārušies ar dzimumu nevienlīdzību: no tiem 27% vīriešu un 61% sieviešu.

● Lielākoties Baltijā ar dzimumu nevienlīdzību saskaras atalgojumā (Latvijā -16%), meklējot darbu (Latvijā -15%) un mājas pienākumu sadalē (Latvijā - 12%). Sievietes mazāk tic, ka ir iespējama vienlīdzība atalgojumā. Biežāk ar dažāda veida diskrimināciju darba vietā saskārušies projektu vadītāji – gan kolēģu un vadības attieksmē, gan atalgojumā.

● Tikai 60% aptaujāto Latvijā atzinuši, ka pastāv vienlīdzība profesijas izvēlē, 55% - karjeras izaugsmē, 46% - atalgojumā.

● Aptauja liecina, ka sievietes mazāk tic vienlīdzīgam atalgojumam par vienādiem pienākumiem. Arī sieviešu un vīriešu gaidas attiecībā uz vēlamo atalgojumu ir atšķirīgas un ir vērojama gandrīz 200 eiro atšķirība. Mazāka 'plaisa' ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

● 40% aptaujāto Latvijā uzskata, ka sievietes galvenā loma ir rūpēties par mājokli un ģimeni, 38% ir pārliecināti, ka vīrietim ir jāpelna vairāk nekā sievietei.

● 80% Latvijas respondentu norāda, ka sievietes vairāk laika velta mājas darbu veikšanai (ēst gatavošanai, mājokļa kārtošanai u.tml.) nekā vīrieši.

● Katrs piektais aptaujātais Baltijas iedzīvotājs uzskata, ka darbs, kurā jāpieņem atbildīgi lēmumi, ir vairāk piemērots vīrietim, un vīrietis ir piemērotāks augstākā līmeņa vadītājs lielā uzņēmumā.

* Pētījumu 2022. g. augustā, sadarbībā ar uzņēmumu "Novatore", veica pētījumu aģentūra "Forta Research" un tirgus izpētes datu vācējs "Norstat", Baltijas valstīs aptaujājot 3352 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

"Novatore Impact Summit" ir starptautiska konference sieviešu ekonomiskai spēcināšanai, kas notiks šī gada 27. aprīlī, Rīgā, pasākumu telpā "Fantadroms". Tās mērķis – veicināt sieviešu ekonomisko aktivitāti un sekmēt dzimumu dažādību vadošās līderpozīcijās.

Konferenci rīko organizācija "Novatore", ko 2020. gada izveidoja uzņēmējas Baiba Rubesa un Dagnija Lejiņa ar mērķi atbalstīt sievietes vadošos amatos, sniedzot zināšanas, nodrošinot tīklošanās iespējas un veicinot pieredzes apmaiņu.

