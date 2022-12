Mērķis – būt starp labākajiem. 'Tapbox' pieredzes stāsts

Lai arī patlaban pašapkalpošanās risinājumu izstrādātāja "Tapbox" tehnoloģiju risinājumi tiek ieviesti galvenokārt lietotājiem Baltijā, uzņēmuma nākamais mērķis ir būt starp pasaules līderiem pašapkalpošanās risinājumu izstrādes jomā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Patlaban pašapkalpošanās risinājumu nozare strauji aug, un mēs esam konkurētspējīgi ne tikai Latvijā un Eiropā, bet varam piedāvāt savus pakalpojumus visā pasaulē. Uzņēmuma izgatavotā bāzes sistēma ir viegli integrējama ar informācijas sistēmām, padarot to viegli pieejamu un izmantojamu jebkuram uzņēmumam, kas vēlas ieviest pašapkalpošanās risinājumus. Pēdējo mēnešu laikā esam uzsākuši integrācijas darbus ar Āfrikas finanšu sektora uzņēmumiem, kas ļauj mums apgalvot, ka esam gatavi ieiet jaunos tirgos," atklāj Jāzeps Linde, "Tapbox" pārdošanas vadītājs.

"Redzam, ka vietējā tirgū – nozarēs, kur mums jau ir atpazīstamība, piemēram, medicīnā – mēs jau veiksmīgi darbojamies. Latvijas tirgus lēnām tiek apgūts, redzam, ka interesi izrāda medicīnas iestādes. Mūsu izstrādātie pašapkalpošanās risinājumi uzstādīti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī tūlīt sāks darboties arī Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās. Prognozējam, ka nākamajā gadā pašmāju tirgus turpinās strauji augt, bet paralēli tam uzņēmums būtisku fokusu vērsīs uz eksportu," stāsta Jāzeps Linde, "Tapbox" pārdošanas vadītājs.

No idejas līdz izstrādātam risinājumam



"Tapbox" ir starptautisks pašapkalpošanās risinājumu izstrādātājs, kas komplektē ierīces, izstrādā programmatūru un pielāgo individuālus risinājumus. Uzņēmums piedāvā modernus un viegli lietojamus pašapkalpošanās kioskus, kā arī programmatūras risinājumus, kas nodrošina centralizētu kontroli un monitoringu neierobežotam termināļu skaitam vienlaikus.

Ideja par pašapkalpošanās risinājumiem radās uzņēmuma dibinātājiem Tomam Pilikseram un Jēkabam Endziņam, meklējot veidus, kā kaut ko padarīt vienkāršāku, vienlaikus redzot, ka tirgū ir robs pašapkalpošanās risinājumos. "Tolaik šāda veida risinājumus izmantoja vien lielie tirgus spēlētāji, piemēram, "McDonald's"," piebilst Linde.

Pusotra gada laikā tika atrastas piemērotākās ierīces un piegādātāji, kā arī tika izstrādāts prototips, lai tas būtu gatavs lietošanai un to bez kautrēšanās varētu prezentēt jebkuram potenciālajam klientam. 2017. gadā uzņēmums noslēdza līgumu ar kinoteātri "Cinamon", tādējādi Latvijas kompānija sāka apkalpot simt pašapkalpošanās iekārtas Baltijā un Somijā.

"Tapbox" pašapkalpošanās risinājumi ļauj uzņēmumiem automatizēt un digitalizēt klientu apkalpošanu. Pašapkalpošanās kioski ļauj pašiem klientiem veikt visas nepieciešamās darbības pakalpojuma saņemšanai. Turklāt šāds pašapkalpošanās veids vairākkārtīgi paātrina klientu plūsmu. Savukārt uzņēmums, kas to izmanto, iegūst iespēju uzlabot cilvēkresursu pārvaldību, samazina izmaksas un operatīvos riskus. Kioskus atkarībā no nepieciešamības var aprīkot ar visdažādāko funkcionalitāti: apmaksas veikšana, dokumentu aizpildīšana un parakstīšana, skenēšana, drukāšana, sejas atpazīšana u. c.

"Piemēram, uzņēmumam nav jāver vaļā filiāle vai speciāls pārdošanas punkts, bet vērts uzstādīt konkrētā vietā pašapkalpošanās kiosku, kas dod iespēju klientiem saņemt visus pakalpojumus vienā ierīcē. Šobrīd primārā nozare, kam piedāvājam mūsu risinājumus, ir medicīna, bet tikpat aktuāla ir šādu risinājumu ieviešana tādās nozarēs kā finanšu tehnoloģijas, transports un izklaide (kino un izstādes)," norāda Linde.

Galvenā prioritāte – eksports



"Patlaban strādājam pie risinājuma, kas ļautu tirdzniecības centriem automatizēt dāvanu karšu tirdzniecību un izsniegšanu no pašapkalpošanās iekārtas, neapgrūtinot informācijas centra darbiniekus, kā arī aktīvi darbi norit pie integrācijas izstrādes ar Autotransporta direkcijas izstrādāto Vienotās biļešu noliktavas informācijas sistēmu, ko jau tuvā nākotnē plānots izmantot sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības nodrošināšanā un pārdoto biļešu uzskaitē. Esam uzsākuši sadarbību ar Rīgas starptautisko autoostu."

"Tāpat piedalāmies Eiropas digitalizācijas atbalsta programmas pilnveidē Latvijā un jau drīzumā piedāvāsim uzņēmumiem uz gadu savā rīcībā iegūt pilnvērtīgu mūsu risinājumu, izmantojot digitālās transformācijas "marketplace" risinājumu."

"Paralēli tam aktīvi strādājam pie izplatītāju piesaistīšanas eksporta attīstībai. Tuvākajā laikā plānojam atvērt filiāli Polijā, kā arī aktīvi risinām sarunas ar pārstāvjiem no Zviedrijas, Āfrikas un ASV," atklāj uzņēmuma pārstāvis.

Kā uzsver Linde, interese par "Tapbox" izstrādāto risinājumu ir daudziem uzņēmumiem, turklāt no dažādām nozarēm. Pašapkalpošanās risinājumu ieviešanas lielākais izaicinājums ir pāreja uz digitālo formātu. "Šādi risinājumi, no vienas puses, ir ļoti aktuāli daudziem uzņēmumiem, bet, no otras puses, uzņēmumiem rūpīgi jāizsver finansiālais un operacionālais ieguvums, kā arī jārēķinās, ka notiek apkalpošanas kultūras maiņa, kur cilvēks vairs nav vienīgais faktors."

"Šo procesu var salīdzināt ar mobilo aplikāciju ieviešanu – ja pirms daudziem gadiem uzņēmumi neticēja, ka mobilās vietnes un aplikācijas ieņems tik būtisku lomu viņu uzņēmējdarbībā un interakcijā ar klientiem, tad pašapkalpošanās risinājumi kiosku formātā patlaban ir līdzīgā fāzē kā tolaik mobilā vide," piebilst Linde.

Tā kā "Tapbox" šī brīža galvenā prioritāte ir virzīt risinājumu starptautiskā vidē, nākamgad uzņēmums plāno piedalīties vairākās izstādēs: Dubaijā, Vācijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Lietuvā, protams, arī Latvijā. Tas ir viens no veidiem, kā tiek meklēti jauni sadarbības partneri. Tāpat bez jaunu uzņēmumu tiešas uzrunāšanas un B2B sadarbību veidošanas tiek aktīvi izmantoti dažādi digitālie mārketinga un pārdošanas automatizācijas rīki. Uzņēmums piedalās kontaktbiržās, kā arī izmanto LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pakalpojumu "Ted Alert Service" – uzņēmumiem individuāli pielāgotu ES dalībvalstu un starptautisko organizāciju publisko iepirkumu izziņošanas sistēmu, kas piedāvā bez maksas saņemt publisko iepirkumu apkopojumu.

SIA "Tapbox" tika dibināta 2015. gadā. Uzņēmums ir attīstījies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubatorā, kur izmantota iespēja mācīties no citiem uzņēmumiem, kas ir gatavi palīdzēt, kā arī saņemts finansiālais atbalsts, kas pieejams inkubatora dalībniekiem.

Līdz šim jaunuzņēmums ir attīstījies, izmantojot dibinātāju pašu finanses un dažādus atbalsta instrumentus. Trīsreiz izmantots "Altum" aizdevums.

Šobrīd "Tapbox" komandā strādā 7 cilvēki. 2021. gadu uzņēmums noslēdza ar ieņēmumiem 150 tūkstošu eiro apmērā.