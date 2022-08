'Merks' tiesāsies par Salaspils bērnudārza būvniecību – dome par darbu negribot maksāt

Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem atrisināt domstarpības ar Salaspils novada domi saistībā ar bērnudārza būvniecības līgumu būvkompānija "Merks" iesniegusi prasību tiesā, "Delfi Bizness" pavēstīja "Merka" mārketinga un komunikācijas vadītāja Sanita Buķe.

Viņa norāda, ka Salaspils bērnudārza būvniecību bija plānots pabeigt jau šī gada janvārī, tomēr būvdarbi ievilkušies "pašvaldības pasūtītā būvprojekta nepilnību dēļ". Pēc Buķes teiktā, būvprojektā konstatēta virkne būtisku trūkumu, tajā skaitā atsevišķu būvprojekta sadaļu neatbilstība ugunsdrošības prasībām, ko ir apstiprinājušas atbildīgās valsts institūcijas.

Šie trūkumi esot radījuši nobīdes būvniecības procesa izpildes laikā, neļaujot arī "Merks" iekļauties sākotnējā grafikā. Savukārt Salaspils dome šīs laika nobīdes izmantojusi kā argumentu, lai nenorēķinātos par jau paveiktajiem darbiem, kā arī patvaļīgi atkāptos no noslēgto saistību pildīšanas, apgalvo Buķe.

"Merka" valdes loceklis Andris Bišmeistars uzsver, ka būvnieks projektu spēja pabeigt jau šā gada pavasarī, tomēr atdūrās pret nekvalitatīvu būvprojektu, kurā neatbilstības joprojām netiek novērstas.

"Turklāt Salaspils dome ne vien nevēlas sadarboties, lai panāktu projekta realizāciju, bet arī neveic norēķinus par padarītajiem darbiem vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā un pieprasa līguma laušanu. Šajā laikā Salaspils domei esam nosūtījuši jau vairākus desmitus vēstuļu, aicinot rast risinājumu, esam iniciējuši vairākas tikšanās, bet joprojām neredzam nekādu pozitīvu reakciju un virzību. Gluži pretēji – esam spiesti strādāt pašvaldības neizlēmības un pretdarbības apstākļos. Ņemot vērā, ka viena no mūsu prioritātēm ir nākamās paaudzes, šim projektam piegājām ar īpašu rūpību. Skumji apzināties, ka arī šajā septembrī gandrīz 300 bērniem izpaliks iespēja apgūt pasauli jaunās, modernās un īpaši bērniem pielāgotās telpās," saka Bišmeistars, uzsverot, ka, neskatoties uz minēto, "Merks" ir gatavs turpināt strādāt un pabeigt darbus.

Līgums ar Salaspils novada domi tika noslēgts 2020. gada rudenī. Šobrīd ir paveikti 85% no plānotajiem būvdarbiem, apgalvo būvuzņēmējs.

Salaspils novada pašvaldībā "Delfi Bizness" pavēstīja, ka līgums ar "Merku" par Septītās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību ir lauzts 1. augustā. Paziņojums par līguma izbeigšanu "Merkam" esot nosūtīts jau 10. jūnijā. Tas esot darīts tādēļ, ka darbu izpilde nenotika darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētājā apjomā un termiņā, kā arī būvuzņēmējs kavēja līguma izpildes termiņu ilgāk par 30 kalendārajām dienām.

Vienlaikus šā gada 10. jūnijā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) veica pārbaudi objektā un apturēja būvdarbus, uzdodot būvuzņēmējam sniegt paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem līdz 2022. gada 22. jūnijam. Paskaidrojumi neesot sniegti.

Salsapils novada pašvaldībā arī uzsver, ka "Merks" nav iesniedzis vai norādījis nevienu konkrētu dokumentu, kas dotu objektīvu apstiprinājumu uzņēmuma apgalvojumam par nepilnīgu un kļūdainu būvprojektu. Savukārt Salaspils pašvaldības pieaicinātais būvprojekta ekspertīzes veicējs – SIA “Cerkazi G” – "Merka" izteiktos apgalvojumus esot atspēkojis. Šā gada 7. jūlijā Salaspils pašvaldība nosūtīja vēstuli ar ekspertu slēdzienu būvkompānijai “Merks”.

Tāpat pašvaldībā apgalvo, ka izmaiņas būvprojektā ir ierosinājusi veikt pati būvkompānija “Merks”, lai gan būvprojekts par kļūdainu vai nepilnīgu no sertificētu ekspertu puses nav atzīts. Salaspils pašvaldība būvkompānijas “Merks” ierosinātās būvprojekta izmaiņas līgumā noteiktajos termiņos izvērtēja un sniedza atbildes. Izmaiņu izmaksas saskaņotas pušu sarakstē, taču būvuzņēmējs nav vēlējies vienoties par akceptētajiem izmaiņu darbiem, ievērojot līgumā noteikto kārtību, un darbus nav veicis."Līdz ar to neatbilst patiesībai “Merks” apgalvojums, ka tas ir pildījis savas no līguma izrietošās saistības pienācīgi un savlaicīgi," pārliecināta Salaspils novada pašvaldība.

Pašvaldība ir saņēmusi rēķinu no būvkompānijas “Merks” par darbiem, kas nav pieņemti no būvuzrauga un pasūtītāja puses. Pašvaldība ir aicinājusi būvuzņēmēju koriģēt darbu izpildes aktu un rēķinu, taču būvuzņēmējs to neesot veicis un nav iesniedzis koriģētu rēķinu apmaksai. "Līdz ar to pašvaldībai nav tiesiska pamata apmaksāt rēķinu," uzsver pašvaldības pārstāvji.

Šā gada 2. augustā Salaspils pašvaldība lūdza būvkompānijai “Merks” nodot objektu, saskaņā ar līgumā noteikto procedūru, taču būvuzņēmējs objektu nodot atteicās, stāsta pašvaldībā.

Jaunajā bērnudārzā paredzētas 288 vietas. Vidēji mēnesī aukļu pakalpojumus izmanto 65 bērni, privātās pirmsskolas izglītības iestādes – 175 bērni (tiesības uz kompensāciju no pašvaldības puses ir gadījumā, ja pašvaldības nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē).

Sākot no marta (mēneša, kad Septītā pirmsskolas izglītības iestāde bija jānodod ekspluatācijā) līdz jūnijam (4 mēneši) iztērēts kopumā 256 579 eiro: auklēm 50 479 eiro un privātām pirmsskolas izglītības iestādēm – 206 100 eiro. Līdz gada beigām, ja bērnudārzs nebūs pieejams, vēl būs nepieciešami 320 000 eiro.

Salaspils novada pašvaldība ir gatava novada intereses aizstāvēt tiesiskā ceļā.