Mērs: 'Rīgas siltums' nodrošinājies ar gāzi vismaz līdz februāra beigām

Apkuri galvaspilsētā piegādājošais uzņēmums "Rīgas siltums" ir nodrošinājies ar gāzi vismaz līdz februāra beigām, šorīt LTV "Rīta panorāmā" informēja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc viņa vārdiem, "Rīgas siltuma" taktika esot dabasgāzi iepirkt vairākos nelielāka apjoma iepirkumos, ko politiķis uzskata par pareizu. Šādā veidā uzņēmums esot nodrošinājies ar gāzi līdz februāra beigām, bet atlicis to iepirkt laika posmam no marta.

Politiķis gan atzina, ka "Rīgas siltums" pats siltumu galvaspilsētā nodrošina tikai Daugavas kreisajā krastā (Pārdaugavā), bet labajā krastā to nodrošina "Latvenergo", kura vārdā viņš nevarot runāt, taču paļaujoties uz Ekonomikas ministrijas paziņojumiem, ka gāzes pietiks.

Mums nav pamata apgalvot, ka gāze netiks nodrošināta, izteicās Rīgas mērs.

Kā atzina Staķis, pašvaldība sagaida, ka apkures sezonas laikā būtiski augs palīdzības lūdzēju skaits sociālajā dienestā.

Latvijas Radio, atsaucoties uz tā rīcībā nonākušu saraksti starp abiem uzņēmumiem, iepriekš vēstīja, ka "Latvenergo" patlaban ir grūtības nodrošināt dabasgāzes piegādi "Rīgas siltuma" vajadzībām, tomēr "Latvenergo" turpina darbu, lai iegādātos šo dabasgāzi, turklāt arī "Rīgas siltums" pats regulāri sludina iepirkumu konkursus.

No minētā dokumenta izriet, ka aprīlī AS "Rīgas siltums" nosūtīja vēstuli AS "Latvenergo", ka uzņēmums nolēmis piekrist "Latvenergo" sašķidrinātās gāzes tirdzniecības piedāvājumam ar iepriekšēju apjoma rezervāciju, pasūtot sašķidrināto gāzi Klaipēdas terminālī.

Maijā "Rīgas siltums", sazinoties ar "Latvenergo", noskaidrojis, ka, iespējams, plānotā sašķidrinātās dabasgāzes apjoma piegāde no Klaipēdas termināļa nenotiks. Jūnijā "Rīgas siltums" aizrakstījis vēstuli "Latvenergo", prasot papildu informāciju, bet jūlijā "Latvenergo" oficiāli atbildējis, ka uz doto brīdi nav iespējas nodrošināt dabasgāzes piegādi "Rīgas siltuma" vajadzībām.