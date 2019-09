'Mēs cenšamies nevienu nekopēt' – 'Kool' turpina izvērsties DUS tirgū

Latvijā jau divus gadus top jauns degvielas uzpildes staciju (DUS) tīkls "Kool". Pēdējā, desmitā, stacija parādījās uz Jūrmalas šosejas augustā. Šo projektu ir izdomājis un vada Sandis Šteins, kurš iepriekš 11 gadus nostrādājis "Statoil", vēl pirms zīmols kļuva par "Circle K". Tiesa, sākotnēji viņa doma bija nevis tirgot degvielu, bet gan konkurēt ar "Narvesen", vēsta žurnāls "Kapitāls".

"Kad taisījām savu konceptu – tieši ēdināšanā, īpaši ne ar vienu nebijām plānojuši konkurēt. Ideja bija maksimāli vienkāršot piedāvājumu, sākotnēji – ārpus Rīgas, reģionos, kur cilvēki netiek līdz tam labajam galvaspilsētas piedāvājumam. Starta ideja bija ātra, kvalitatīva ēdināšana plus ērtas iepirkšanās veikals ar visiem labākajiem pārtikas zīmoliem. Bet ātri sapratām, ka izveidot tādu konceptu un dabūt finansējumu nav tik vienkārši, jo tirgus ir ļoti piesātināts," intervijā žurnālam stāsta Šteins.

Viņš stāsta, ka pierādīt, ka tas strādās, nebija tik vienkārši: "Līdz ar to mums konceptu vajadzēja papildināt ar elementiem, kas faktiski dzītu iekšā papildu transakcijas – bija jāizdomā vēl kaut kas, ko visiem vajadzētu. Tālu nebija jāskatās, loģisks solis – pielikt klāt degvielu. Pirmais koncepts, ko mēs jau varējām nofinansēt, bija Līgatnes formāts. "

Sākotnējais fokuss bija uz reģioniem, bet tagad "Kool" attīstās arī Rīgā. Šteins to "Kapitālam" skaidro šādi: "Mēs sākām ar reģioniem – pirmā DUS bija Augšlīgatnē, otra Ādažos, pēc tam Valmiera, Saurieši. Bet cilvēki, kuri kursē uz dažādām tirdzniecības vietām, parasti brauc arī uz Rīgu. Un, lai tālāk attīstītu biznesu, mums bija jāsagatavo piedāvājums arī korporatīvajiem klientiem, kas visu laiku migrē starp Rīgu un reģioniem. Tāpēc mums bija jābūt ar savu tīklu galvaspilsētā. Beigās pie tā arī nonācām – šobrīd Rīgā ir trīs stacijas."

Atbildot uz "Kapitāla" minējumu, ka uzņēmuma koncepta būtība ir gluži kā "Statoil" un "McDonald's zem viena jumta, uzņēmuma vadītājs piebilst, ka tas esot labs novērojums.

"Mēs cenšamies nevienu nekopēt, un mums liekas, ka "Kool" ir atšķirīgs, citādāks. Bet patiešām daudzi starptautiskie tīkli ir izdarījuši labas lietas, un nav jau tā, ka nav no viņiem ko paņemt. Ir! Mēs esam skatījušies ne tikai Latvijā, esam braukājuši pa daudzām valstīm Āzijā, Austrālijā, Kanādā, Amerikā... Pētījām, kur kas ir labākais, ko var salikt kopā. Un paši likām kopā. Turklāt vēl domājām par atsevišķiem elementiem, kurus ir novērtējuši klienti, teiksim, Kanādā, – un vai to var piedāvāt Latvijā. Vai mūsu ražotāji spēj to nodrošināt. Kaut vai fritējamie kartupeļi. Ko mēs sezonas laikā darām? Ejam pie zemniekiem, meklējam to vienu konkrēto šķirni, kura mums der, – jo tas kartupelis ir pietiekami stingrs. Nē, šķirni neteikšu. Mums tas ir svarīgi, jo visa gatavošana notiek uz vietas. Tas ir labs moments, ar ko mēs atšķiramies no tīkliem, kuri nestrādā ar vietējiem ražotājiem," sacīja uzņēmējs.

"Kool Latvija" lielākais akciju skaits pieder "BaltCap izaugsmes fondam" 29,57% apmērā. "ZGI-3", kurā investējusi "Attīstības finanšu institūcija "Altum"", pieder 16,13%. Savukārt 18,28% daļu pieder AS "MEE invest", 16,13% daļu pieder AS "Simamore", kas pieder Igaunijā reģistrētajai "Advokaadiburoo Primus". Šī uzņēmuma patiesais labuma guvējs, kā liecina "Lursoft" dati, ir Krievijas pilsonis Aleksandrs Kuzņecovs.

Pa 3,23% kapitāldaļu pieder Denisam Kairānam, Kasparam Feldmanim, Sandim Šteinam un SIA "Arcade Invest", bet SIA "Duso" pieder 1,61%.

Degvielu "Kool Latvija" iepērk "Orlen" naftas pārstrādes rūpnīcā Lietuvā.