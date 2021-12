Metālapstrādes nozare šogad piedzīvojusi izaugsmi, taču nereti uzņēmumiem pietrūkst jaudu un darbaspēka resursu, lai izpildītu visus pasūtījumus, tāpat izaicinājumus sagādā straujās cenu svārstības, stāsta nozares pārstāvji.

Lai arī izaicinājumu netrūkst, mašīnbūves un metālapstrādes nozare Latvijā turpina attīstīties arī Covid-19 krīzes apstākļos, situāciju nozarē raksturo Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds. Pēc viņa teiktā, kopumā nozare jau ilgstošā laika periodā ir uzrādījusi stabilus pieauguma tempus. Atskaitot 2020.gadu, kad apjomi palika iepriekšējā gada līmenī, ikgadējie vidējie pieauguma tempi pēdējos gados pārsniedz 10%. Turklāt, atbilstoši oficiālajai statistikai, vēl straujāk par apgrozījuma un eksporta rādītājiem pieaug nozares pievienotā vērtība. Strādājošo skaits pieaug stabili, taču lēni. Kopumā tas liecina par pozitīvām tendencēm produktivitātes rādītājos, piebilst asociācijas vadītājs.

Noslodze – augsta



Kopumā nozares uzņēmumu noslodzi patlaban var vērtēt kā ļoti augstu, daudziem pietrūkst jaudu un cilvēkresursu, lai visus potenciālos pasūtījumus izpildītu, atzīst nozares pārstāvji. "To ir grūti pierādīt ar statistikas datiem, bet skaidrs, ka zināma daļa no papildus apjoma, kas nonāk nozares uzņēmumos ir globālo piegādes ķēžu pārskatīšanas dēļ, galvenokārt. Eiropas klientiem pārceļot pasūtījumus no Ķīnas un citiem tālajiem reģioniem atpakaļ uz Eiropu, tādējādi paaugstinot piegāžu drošību un atvieglojot loģistiku," skaidro Grīnfelds.

Arī nozarē strādājošie uzņēmumi aizvadīto gadu vērtē pozitīvi, norādot, ka, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, apjomi pieaug.