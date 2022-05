Meža nozares produkcijas eksports pirmajā ceturksnī palielinājies par 36%

Meža nozares produkciju Latvija šogad pirmajos trijos mēnešos eksportēja 1,018 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 36% vairāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2022.gada pirmajos trijos mēnešos eksportēti 895,646 miljonu eiro apmērā, kas ir par 38,5% vairāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 88% (pirms gada - 86,4%) no kopējā koksnes produktu eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 289,477 miljonus eiro, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, kurināmā koksne veidoja 116,517 miljonus eiro, kas ir kritums par 17,9%, kokskaidu plātņu eksports pieaudzis par 61%, sasniedzot 86,893 miljonus eiro, bet saplākšņa eksports audzis par 41,3% un bija 82,116 miljoni eiro.

Apkopotie dati arī liecina, ka šogad pirmajā ceturksnī koka mēbeļu eksporta apmērs pieaudzis par 0,6% salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo periodu un bija 51,601 miljons eiro jeb 5,1% (pirms gada - 6,8%) no kopējā koksnes produktu eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 42,044 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,3% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 4,1% (4,2%) no kopējā koksnes produktu eksporta daudzuma.

Visvairāk meža nozares produkcija 2022. gada pirmajos trijos mēnešos izvesta uz Lielbritāniju (19,4%), Vāciju (7,9%), kā arī Zviedriju (7,9%).

Salīdzinājumā ar 2021. gada pirmo ceturksni meža nozares produkcijas izvedums uz Lielbritāniju palielinājies par 6,4% un bija 197,828 miljoni eiro, uz Vāciju eksports audzis par 60,1% un bija 80,567 miljoni eiro, savukārt uz Zviedriju meža nozares produkcija izvesta 79,956 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 23,6%.

2021. gada pirmajos trijos mēnešos Latvija eksportēja meža nozares produkciju 748,779 miljonu eiro vērtībā.