Meža produkcijas eksporta vērtība astoņos mēnešos palielinājusies par 40,2%

Latvija šogad pirmajos astoņos mēnešos eksportēja meža produkciju 2,354 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 30,2% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2021.gada astoņos mēnešos eksportēti 2,06 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 44,7% vairāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 87,5% (pirms gada 84,8%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 756,745 miljonus eiro, kas ir par 69,2% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, kurināmās koksnes eksports veidoja 344,177 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 9,3%, kokskaidu plātņu eksports pieaudzis par 95,1% un bija 212,828 miljoni eiro, bet saplākšņa eksports pieaudzis par 5,5% un bija 160,3 miljoni eiro.

Šī gada astoņos mēnešos koka mēbeļu eksporta vērtība pieauga par 12,4% salīdzinājumā ar 2020.gada attiecīgo periodu un bija 130,181 miljoni eiro jeb 5,5% (pirms gada 6,9%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 93,4 miljonu eiro, kas ir par 11,4% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 4% (pirms gada 5%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.

Visvairāk meža produkcija astoņos mēnešos eksportēta uz Lielbritāniju (26,4%), Igauniju (8,2%), Zviedriju (7,6%), Vāciju (7,5%) un Dāniju (7,3%). Salīdzinājumā ar 2020.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem meža jomas produkcijas izvedums uz Lielbritāniju palielinājies par 116% un bija 622,427 miljoni eiro, uz Igauniju izvestās produkcijas apmērs sarucis par 17,8% un bija 192,598 miljoni eiro, savukārt uz Zviedriju eksportētās produkcijas apmērs pieaudzis par 7,6% un bija 178,896 miljoni eiro.

2020.gada pirmajos astoņos mēnešos Latvija eksportēja meža produkciju 1,679 miljardu eiro vērtībā.