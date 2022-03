Meža produkcijas eksports janvārī pieaudzis par 37,5%

Latvija šogad janvārī eksportēja meža produkciju 304,522 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 37,5% vairāk nekā 2021.gada janvārī, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi janvārī eksportēti 268,724 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 41,3% vairāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 88,2% (pirms gada - 85,9%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 89,344 miljonus eiro, kas ir par 51,5% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, kurināmās koksnes eksports audzis par 13% un bija 45,328 miljoni eiro, saplāksnis eksportēts 24,54 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 30,7%, apaļie kokmateriāli eksportēti 15,238 miljonu eiro apmērā, kas ir par 86,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet par 15,4% sarucis kokskaidu plātņu eksports, veidojot 13,154 miljonus eiro.

Apkopotie dati arī liecina, ka janvārī koka mēbeļu eksporta apmērs samazinājies par 4,2% salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo mēnesi un bija 15,682 miljoni eiro jeb 5,1% (pirms gada - 7,4%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 13,743 miljoni eiro, kas ir par 51,1% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 4,4% (4,1%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.

Visvairāk meža produkcija janvārī izvesta uz Lielbritāniju (20,2%), Dāniju (9,2%), Igauniju (8,1%), kā arī uz Zviedriju (7,8%) un Vāciju (7,8%).

Salīdzinājumā ar 2021.gada janvāri meža jomas produkcijas izvedums uz Lielbritāniju audzis par 23% un bija 61,576 miljoni eiro, uz Dāniju izvestās produkcijas apjoms sarucis par 3,5% un bija 28,11 miljoni eiro, kamēr eksports uz Igauniju pieaudzis par 54,7% un bija 24,517 miljoni eiro.

2021.gada janvārī Latvija eksportēja meža produkciju 221,508 miljonu eiro vērtībā.