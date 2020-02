Meža produkcijas eksports pērn sarucis par 2,1%

Latvija pagājušajā gadā eksportēja meža produkciju 2,588 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 2,1% mazāk nekā 2018.gadā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2019. gadā eksportēti 2,202 miljardu eiro apmērā, kas ir par 3,2% mazāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 85,1% (pirms gada - 86%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 661,137 miljonus eiro, kas ir par 10% mazāk nekā 2018. gadā, kurināmās koksnes eksports pieaudzis par 28,6% un bija 451,197 miljoni eiro, apaļie kokmateriāli eksportēti 230,202 miljonu eiro apmērā, kas ir par 22,9% mazāk, saplāksnis eksportēts 212,791 miljona eiro apmērā, kas ir kritums par 18,8%, bet kokskaidu plātnes eksportētas 174,879 miljonu eiro apmērā, kas ir par 17,3% mazāk.

Apkopotie dati arī liecina, ka pagājušajā gadā koka mēbeļu eksporta apmērs samazinājies par 3,3% salīdzinājumā ar 2018. gadu un bija 167,919 miljoni eiro jeb 6,5% (pirms gada - 6,6%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 126,917 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10,3% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 4,9% (4,4%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.

Visvairāk meža produkcija pagājušajā gadā izvesta uz Apvienoto Karalisti (17,3%), uz Igauniju (12,7%) un uz Zviedriju (11,3%). Salīdzinājumā ar 2018.gadu meža jomas produkcijas izvedums uz Apvienoto Karalisti samazinājies par 7,8% un bija 446,828 miljoni eiro, uz Igauniju izvestās produkcijas apmērs palielinājies par 21,1% un sasniedzis 327,476 miljonus eiro, bet uz Zviedriju meža produkcijas izvedums sarucis par 8,9% un bija 291,664 miljoni eiro.

2018. gadā Latvija eksportēja meža produkciju 2,645 miljardu eiro vērtībā.