Meža produktu imports šogad palielinājies par 48,3%

Latvijā šogad astoņos mēnešos meža produktus ieveda 899,852 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 48,3% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No kopējā meža produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 70,1% (gadu iepriekš bija 59,3%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 630,712 miljonu eiro vērtībā. Salīdzinot ar 2020.gada astoņiem mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu imports ir palielinājies par 75,3%.

Tostarp zāģmateriāli ievesti 257,189 miljonu eiro vērtībā, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2020.gada astoņos mēnešos, apaļie kokmateriāli - 95,503 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 48,7% vairāk, bet kurināmā koksne - 57,273 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 11% vairāk.

Papīru, kartonu un to izstrādājumus Latvijā ieveda 202,336 miljonu eiro vērtībā, kas ir 22,5% (gadu iepriekš bija 30,7%) no kopējā meža produkcijas ieveduma un par 8,8% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt koka mēbeles ieveda 60,535 miljonu eiro vērtībā, kas ir 6,7% (gadu iepriekš bija 9,3%) no kopējā meža produkcijas ieveduma un par 7,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Visvairāk meža produkciju Latvijā ieveda no Baltkrievijas - par 211,806 miljoniem eiro jeb 23,5% no kopējā meža produkcijas importa, no Lietuvas - par 165,471 miljonu eiro jeb 18,4%, kā arī no Krievijas - par 110,423 miljoniem eiro jeb 12,3%. Salīdzinājumā ar 2020.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem meža produkcijas importa vērtība no Baltkrievijas pieauga par 97,5%, no Lietuvas - par 49,1%, savukārt no Krievijas - par 68,5%.

2020.gada astoņos mēnešos meža produktus Latvijā ieveda 606,671 miljonu eiro vērtībā.