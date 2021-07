Mikrozaļumu ražošanas, akvakultūras un zvejniecības uzņēmēji var pieteikties atbalstam Covid-19 seku mazināšanai

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta mikrozaļumu ražošanai, zvejniecībai un akvakultūrai, lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi, un pretendenti var pieteikties atbalstam līdz 2021. gada 1. septembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedzot iesniegumu ar atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju, informē Zemkopības ministrija.

Valsts atbalsts paredzēts uzņēmumiem mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē, ja to neto apgrozījums atbalsta periodā (mikrozaļumu ražošanā – no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. maijam, zvejniecībā un akvakultūrā – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam) ir samazinājies par vairāk nekā 30%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2019. gadā.

Kopējais pieejamais atbalsta apjoms apgrozījuma samazinājuma radīto seku novēršanai ir 650 000 eiro, no tā 325 000 eiro mikrozaļumu ražošanai un 325 000 eiro – zvejai un akvakultūrai.

Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu Nr. SA.64033 (2021/N) – Latvija Covid-19: valsts atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē, par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, ko paredzēts īstenot saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 502 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē".

Pirmdien, 26. jūlijā, Zemkopības ministrijas paziņojums par Eiropas Komisijas lēmumu ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un atbalstam var sākt pieteikties no otrdienas, 2021. gada 27. jūlija.